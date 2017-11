El PDeCAT demana al sobiranisme presentar-se unit en una "gran llista de país"

El PDeCAT aposta per una "llista de país"









La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha demanat aquest divendres que el sobiranisme es presenti unit a les eleccions del 21 de desembre convocades pel president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i que ho faci amb una "gran llista de país".





Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió del Comitè Nacional del partit celebrada al Parlament, on ha explicat els eixos que hauria de tenir aquesta candidatura: "Llibertat per al país, l'amnistia, llibertat dels presos polítics, la defensa de les institucions, i per un nou Estat "per a Catalunya.





Pascal ha assegurat que, a part de comptar amb els independentistes com ERC i la CUP, entre d'altres, la seva formació també s'obre comptar per a aquesta llista unitària amb l'espai polític dels 'comuns', les cares més visibles són Xavier Domènech i Ada Colau : "No excloem a ningú".