L'Audiència Nacional manté a la presó els líders d'ANC i Òmnium

Els 'Jordis' segueixen a la presó









La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat aquest divendres els recursos d'apel·lació dels presidents de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, contra l'ordre de detenció dictada per la jutge Carmen Lamela el passat 16 d'octubre, per la qual cosa continuaran a la presó de Soto del Real , han informat fonts jurídiques.





Aquest divendres s'ha celebrat l'audiència breu en què els advocats dels líders de les associacions catalanes han destacat que la situació a Catalunya va canviar a partir del 27 d'octubre amb l'aprovació al Parlament català de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) i amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, esdeveniments que van succeir quan ja estaven a la presó.





La Fiscalia ja es va oposar en un escrit --i en aquesta posició s'ha mantenido-- a la seva excarceració assegurant que "a dia d'avui" continuen "cridant a la mobilització social per aconseguir de les autoritats catalanes la desconnexió forçosa de Catalunya".





Segons el Ministeri Públic, tant Sánchez com Cuixart eren "conscients" que aquests dies van desenvolupar una "actuació al marge de les vies legals impedint l'aplicació de l'ordenament jurídic en el seu conjunt i, en particular, de la norma fonamental de tots els espanyols, la Constitució ".





Els fiscals asseguren que la "crida" que van fer a la mobilització mentre s'estaven realitzant els registres en seus de la Generalitat "no era per fer una concentració o manifestació pacífica, sinó impedir que els membres de la comissió judicial poguessin desenvolupar les seves funcions en compliment de la llei i impedir el normal exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, i impedir el normal desenvolupament d'una societat democràtica que propugna com a valor suprem l'Estat de Dret ".