El poeta Joan Margarit titlla l'independentisme d'infantil i capritxós

El poeta Joan Margarit ha mostrat aquest divendres 3 de novembre certes reserves amb el moviment sobiranista a Catalunya, del qual ha recriminat un ús indiscriminat de vocables com 'democràcia' i 'ciutadania', i ha dit preocupat:





"No he vist mai independència sense morts".





Preguntat per si veu ingenu el moviment, ha dit que sí, i ho ha atribuït a una societat culturalment "tintinesca", en el sentit de infantilitzada i capritxosa, que no ha volgut entrar a criticar i que pensa que la independència és una cosa molt fàcil d'aconseguir i no tindrà cap conseqüència.





"No pot ser això del que vull, el coix", ha afirmat després d'observar que la joventut actual és fruit de l'educació d'una generació que va patir nombrosos obstacles i dificultats i que s'ha bolcat en evitar qualsevol tipus de problema a la seva descendència.





Ha revelat que la primera vegada que va escoltar la paraula 'independència' no va poder evitar sentir certa sensació de por i respecte per haver viscut referents violents com Algèria i altres països.





Igualment, Margarit (Sanaüja, Lleida, 1938) ha dit que "els vells no són els que han de governar" el temps de les persones que viuen la seva joventut i maduresa, encara que les persones grans poden opinar.





Sense entrar a valorar els seus sentiments al respecte, ha dit que actualment els seus judicis són més fruit de la raó que del cor, i també ha criticat la "resposta desmesurada" del Govern central i un abús del poder judicial.





EL VALOR DE LES PARAULES





En la presentació del poemari 'Un hivern fascinant' (Proa) ha reivindicat el valor i significat de les paraules, i ha carregat contra mals usos de termes, especialment per part dels polítics: "S'han carregat tot el llenguatge, l'haurem de tornar a inventar ".





"Qui destrossa el llenguatge, destrossa la vida", ha lamentat el poeta català viu més llegit, que ha reivindicat tornar al sentit original de les paraules, i ha advertit que els mals usos de les mateixes es poden donar en diferents situacions de la vida de les persones.