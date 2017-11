Bèlgica entregarà a Puigdemont en un termini màxim de 60 dies

La sol·licitud d'asil no tindria efecte.





La ministra belga de Medi Ambient, Casa-Christine Marghem, ha advertit que si l'Audiència Nacional sol·licita a Bèlgica l'extradició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el procés pot allargar-se però "no hi ha res a fer" i haurà de ser entregat "en un termini de 60 dies".





Si les autoritats judicials espanyoles sol·liciten l'extradició d'Puigdemont i aquest s'oposa, "hi haurà un debat judicial a Bèlgica i ha de lliurar-lo en un termini de 60 dies, no hi ha res a fer".





La ministra sosté que el diàleg és la via política per resoldre la crisi catalana, però ha deixat clar que això no li impedeix reconèixer que Espanya és "un país sobirà, europeu, dotat d'una Constitució i lleis votades democràticament".





Davant d'un cas similar, ha dit la ministra, Bèlgica no hi hauria optat per un "arsenal jurídic" com el que s'ha posat en marxa a Espanya, però "no podem, en cap cas, interferir en assumptes d'un país sobirà".





En aquest context, la ministra ha indicat que li correspondrà a les autoritats judicials belgues "examinar el cas", però que "hi ha convencions internacionals amb Espanya" que s'han de respectar i apunten al lliurament de les persones perseguides per una ordre europea de cerca , captura i entrega.





"Cal executar les convencions a què estem lligats amb un país europeu, en el si de la UE, i que és un país que funciona de manera democràtica", ha aprofundit.





"La posició de tot jurista i de tot europeu ha de ser que no podem intervenir en la sobirania nacional d'un país. Hem de respectar les lleis i la Constitució d'aquest país", ha afegit.





Marghem s'ha volgut distanciar, a més, de les declaracions del secretari d'Estat, Theo Francken, que la setmana passada va obrir la porta a un possible asil per Puigdemont.





Aquesta sol·licitud "no tindria efecte", ha explicat ", perquè" sabem molt bé que no hi ha risc per a la seva vida, ni per a la seva integritat física "al seu país d'origen.





Segons ha explicat la ministra a la ràdio RTBF, no hi ha una posició "unida" referent a la crisi política a Catalunya en el Govern de coalició belga, del qual formen part quatre partits, inclòs el dels liberals francòfons al qual pertanyen ella i el primer ministre, Charles Michel, i els nacionalistes flamencs de l'N-VA, principal força votada en les darreres eleccions.