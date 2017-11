Puigdemont, disposat a ser candidat el 21D

Ha concedit una entrevista a la cadena pública belga.





El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha explicat en una entrevista a la televisió belga RTBF, que està disposat a presentar-se com a candidat a les eleccions del 21 de desembre, fins i tot des de l'estranger.





Sobre els comicis autonòmics, Puigdemont ha comentat que volen que "es puguin desarollar en les condicions més normals possibles" i "amb un Govern a la presó" no poden ser "neutres, independendientes i normals".





En ser preguntat per si està disposat a concórrer a les eleccions regionals fins i tot des de l'estranger, Puigdemont ha respost amb un "clar", per després plantejar que no és problema dur a terme la campanya electoral des de Bèlgica perquè estem en "un món globalitzat".





VERITABLE JUSTÍCIA









Quant a la seva situació a Bèlgica, Puigdemont ha dit que no rehúye la justícia, sinó que vol comparèixer "davant la veritable, no la Justícia espanyola".





"Ha d'haver-hi un Govern que sigui legítim i que estigui fos del risc de la Justícia espanyola, que no garanteix gens", ha expressat.









Puigdemont ha defensat que el Govern que ell representa és el "legítim" a Catalunya i que ha de "haver-hi una continuïtat" que li permeti "expressar al món el que passa realment a Espanya".