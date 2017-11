La fiscalia belga examina les ordres de detenció contra Puigdemont i els exconsellers

Els terminis s'allargarien fins als 60 dies per a la seva detenció.





La Fiscalia federal belga examinarà aquest dissabte les cinc ordres europees de detenció dictades per l'Audiència Nacional contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els quatre consellers cesadosque el van acompanyar a Brussel·les i no van acudir a declarar dijous passat.





Els documents dictats per la jutge Carmen Lamela van arribar ja traduïts Brussel·les el divendres, de manera que la Fiscalia examinarà el fons la petició avui, per poder designar un jutge d'instrucció perquè s'encarregui del cas.





"La qüestió passarà al jutge d'instrucció i serà ell qui decideixi què fer", han assenyalat fonts de la fiscalia belga.





A partir de llavors el jutge tindrà 24 hores per decidir si l'ordre de detenció és "d'acord amb la llei" decidir si procedeix dictar presó i si hi ha alguna "causa de rebuig" de l'euroordre.





Per complir aquest primer procediment cal que Puigdemont i la resta de persones reclamades per les autoritats judicials espanyoles declarin davant del jutge.





Si el jutge no dicta presó per a les persones requerides haurà de prendre les mesures necessàries per "evitar la fuga", per exemple mitjançant la prohibició de viatge o amb sistema de vigilància electrònica.





EXTRADICIÓ





La euroordre preveu que l'extradició d'un ciutadà reclamat per un altre Estat membre es resolgui en només 10 dies si l'afectat consent l'ordre.





Tot i així, els terminis s'allargarien en cas que la persona es negués a l'extradició, fins a 60 dies des de la seva detenció, com a norma, es pot estendre 30 dies més en casos excepcionals.





Puigdemont va arribar a Brussel·les dilluns passat acompanyat de set exconsellers del seu Govern, dels que encara romanen al costat d'ell a la capital europea quatre d'ells, segons fonts de l'entorn de l'expresident autonòmic.





PROCEDIMENT





Si Puigdemont i els seus exconsellers no accepten l'extradició davant el jutge d'instrucció, tal com han avançat els seus assessors legals, el procés continuarà a la Cambra del Consell (tribunal de primera instància), on el jutge tindrà un termini de 15 dies per determinar si l'euroordre és executable o no.

En cas que la seva decisió fos recorreguda, les parts podrien acudir encara a dues instàncies més, el Tribunal d'Apel·lació i el Tribunal de Cassació, successivament.





En tots dos casos, la sala té 24 hores per decidir si admet el recurs i altres 15 dies per prendre una decisió i concloure si l'ordre d'extradició pot ser executada o no.





La directiva d'aplicació de l'euroordre preveu un termini màxim de 60 dies perquè l'Estat membre requerit prengui una decisió sobre si executa o no l'extradició sol·licitada per un altre Estat membre.





Aquest termini podria ser prorrogat altres 30 dies en casos excepcionale s. Les autoritats de les dues parts haurien després deu dies per acordar i dur a terme el lliurament del detingut.





DRETS FONAMENTALS





D'acord a l'ordenament legal del país, Bèlgica pot rebutjar l'extradició d'una persona buscada per un país soci si hi ha "raons serioses" per pensar que no es respectaran els seus Drets Fonamentals.





També si els delictes que se li imputen no són una infracció al dret belga o no estan recollits en un llistat de 32 delictes acordats per la UE en la seva directiva.