El cardiòleg Valentí Fuster distingit amb la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons X el Savi

El doctor Valentí Fuster





El Consell de Ministres va aprovar aquest divendres la concessió de la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfonso X el Savi al cardiòleg Valentí Fuster, director general del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC), en reconeixement a la seva trajectòria professional.





Aquesta distinció premia persones o entitats tant espanyoles com estrangeres, que s'hagin distingit pels mèrits contrets en els camps de l'educació, la ciència, la cultura, la docència i la investigació o que hagin prestat serveis destacats a qualsevol d'ells a Espanya o en l'àmbit internacional.





El guardó té caràcter restringit i únicament pot ser atorgat a cinc-centes persones físiques, sempre que sigui palès el nivell excepcional dels seus mèrits.





Valentí Fuster, que des de 1994 també treballa a l'Hospital Mont Sinaí de Nova York (Estats Units), ha centrat la seva tasca investigadora en múltiples temes relacionats amb el funcionament del cor i ha publicat més de quatre-cents articles.





En 1996 va ser guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació i Científica i Tècnica, i és doctor honoris causa per diferents universitats tant a Espanya com a l'estranger. A més, el juny d'aquest any va ser nomenat president del Consell Assessor de Sanitat per la ministra Dolors Montserrat.