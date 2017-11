Felipe González assenyala com "acte de covardia" i de "vodevil" l'estada de Puigdemont a Brussel·les

Felipe González al Congrés





L'expresident del Govern Felipe González ha censurat aquest divendres que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i quatre exconsellers del seu Govern hagin buscat refugi a Brussel·les per eludir la seva responsabilitat amb la justícia: "Em sembla un acte de covardia, gairebé de vodevil, que deixa als peus dels cavalls als seus seguidors".





En una entrevista conjunta a 'El País', el diari 'Clarín' i Ràdio Continental, el que va ser president espanyol ha responsabilitzat Puigdemont d'haver facilitat el "gran argument" a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela per ordenar l'ingrés a presó provisional de part de l'ex Govern català amb el risc de fuga.





Des de Buenos Aires (Argentina), l'exlíder del PSOE ha defensat que la magistrada de l'Audiència Nacional és "completament independent" i s'ha mostrat contrari a la judicialització de la política "perquè inevitablement això acaba amb la politització de la justícia".





En aquest sentit, ha tornat a apostar per la "iniciativa política" per resoldre la crisi a Catalunya com a "única manera de minimitzar la dimensió penal dels esdeveniments". "He volgut prioritzar la política perquè és l'única cosa que el Poder Executiu controla", ha assegurat.





RAJOY, SENSE INICIATIVA POLÍTICA





Així ha assenyalat el president del Govern, Mariano Rajoy, per no aplicar abans l'article 155 de la Constitució ja que, segons ell, "l'absència d'iniciativa política ha obert molt més espai a una dinàmica" judicial, encara que aquesta tingui "els seus fonaments jurídics de caràcter penal ".





"Si hagués actuat políticament, fins i tot en l'aplicació del 155, que és pura política, i ho hagués fet a temps no estaríem desencadenant els inevitables procediments penals", ha subratllat l'ex cap de l'Executiu, que, entre rialles, s'ha preguntat si el Govern del PP té una "estratègia" sobre aquest tema.





González, que s'ha mostrat convençut que "per fortuna" no hi hagi inhabilitacions de cara a les eleccions catalanes convocades el proper 21 de desembre, ha carregat durament contra Puigdemont per haver proposat "destruir la Generalitat i la Constitució" i ha ironitzat sobre una suposada campanya electoral des de la capital belga.





"Faré una broma gairebé grotesca: alguns dels que no estiguin en llibertat per fer campanya, si són candidats, tindran un avantatge relativa perquè tindran una excusa per no haver d'explicar la quantitat de tonteries que han fet per portar Catalunya a aquest desastre . En tindran prou amb dir que estan presos", ha assenyalat.





Després d'admetre que el discurs de l'independentisme ha "anat guanyant" a l'estranger tot i que ara ja no ho faci - "la mentida té les potetes curtes", l'ex secretari general del PSOE ha censurat finalment que una part dels catalans, "no Catalunya "," sense legitimitat i sense legalitat "hagi trencat la convivència, l'Estatut d'autonomia i la Constitució i hagi desobeït totes les sentències portant a la" pitjor crisi "d'Espanya des del règim de 1978.