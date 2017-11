El PSC llança la seva alternativa electoral a la independència i l'immobilisme

Miquel Iceta ha presentat el programa electoral socialista - EFE





El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Miquel Iceta, ha presentat aquest dissabte els eixos del programa electoral de cara als comicis del proper 20 de desembre, que seran discutits durant la jornada. Iceta, que encapçalarà la llista socialista a les eleccions al Parlament de Catalunya, ha exposat les línies generals de la campanya que tindrà com a lema 'Ara solucions! '.





Iceta s'ha presentat com a "alternativa a la dicotomia independència-immobilisme" i ha manifestat la voluntat de "restaurar el catalanisme social i la centralitat de la política" a través de "diàlegs i pactes. Ponts, no trinxeres i fronteres". El líder dels socialistes catalans manté que ara és el moment del "seny, el diàleg, els acords i les solucions", en al·lusió al lema del PSC per a la campanya.





Els socialistes advoquen per un "canvi de rumb i de president" a Catalunya després de "un desastre total i absolut" de legislatura en què asseguren que s'han vist afectades la societat i l'economia. Per tot això aposten per afrontar el procés electoral "amb lucidesa i fermesa".





El primer secretari del PSC afirma que "no hi ha una majoria per la independència". "2 milions no poden imposar la seva voluntat a 3 milions. Tampoc una majoria parlamentària", assegura.





Iceta ha reiterat que una resposta judicial "no soluciona un problema de fons" però manté que la "principal responsabilitat" és de "qui van emprendre la via unilateral" i es refereix a les últimes detencions de membres del Govern: "Advertim que situar les institucions fora de la legalitat comportava riscos importants per als seus responsables ", recorda.