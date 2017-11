Puigdemont planteja una llista unitària contra els empresonaments i el "cop d'estat unionista"

Puigdemont i consellers cessats en la roda de premsa de Brussel·les





El cessat president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difós aquest dissabte un enllaç d'internet per donar suport a una llista electoral "unitària i transversal" a les eleccions del 21-D, per reclamar la llibertat dels membres del Govern cessats i els líders sobiranistes empresonats i per defensar la República catalana.





Ho ha fet després que la jutge Lamela ordenés aquest divendres la seva recerca internacional per al seu ingrés a la presó per cinc delictes: rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència.

"És el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospoliticos i la República http://llistaunitaria.cat", ha escrit en un missatge a Twitter, que ha estat ràpidament compartit per usuaris en xarxes .





Aquest web defensa que les eleccions del 21-D són una oportunitat per tornar a derrotar el unionisme, com assegura que ja va passar en el referèndum de l'1 d'octubre i en les eleccions del 27 de setembre de 2015, i han assegurat que els comicis són una elecció definitiva "entre democràcia i imposició, entre partits sobiranistes i partits destructors de l'autogovern de Catalunya".





Així mateix, afirma que el 80% de la societat catalana vol resoldre el conflicte amb la resta d'Espanya a través de les urnes, i ha considerat que el sobiranisme ha abanderat aquest moviment amb "radicalitat democràtica" gràcies a la mobilització pacífica.





El web electoral difosa per Puigdemont

FISCALS QUE FABRIQUEN DELICTES I JUTGES QUE VIOLEN DRETS





"Davant sempre hem tingut un adversari poc democràtic, trampós i fins violent, còmplice de fiscals que fabriquen delictes i de jutges que violen els drets humans empresonant líders cívics i polítics innocents elegits democràticament", ha assegurat.





També ha destacat que el nacionalisme espanyol ha instigat la persecució judicial i el linxament personal, pel que ha demanat afrontar aquest moment amb un "front electoral sobiranista ampli" que vagi més enllà de la coalició de partits, amb una llista cívica, unitària i transversal.





"Demanem reforçar la unitat d'acció més enllà d'unes sigles i defensar entre tots la democràcia davant el cop d'estat unionista", i ha subratllat que els que van defensar les urnes del referèndum l'1 d'octubre haurien de donar suport aquesta aliança.





Entre els primers adherits es troben el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch; el delegat de la Generalitat a Madrid cessat, Ferran Mascarell; l'eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa; el líder del grup Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona i exalcalde de Barcelona, com Xavier Trias; l'actor Joel Joan; la il·lustradora Pilarín Bayés, i la cuinera Ada Parellada, entre d'altres.