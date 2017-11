L'advocat de Puigdemont denuncia el tracte vexatori i humiliant als consellers cessats

Oriol Junqueras arribant a l'Audiència Nacional per declarar





L'advocat Jaume Alonso Cuevillas ha retret aquest divendres el "tracte vexatori" que van rebre els consellers cessats en el seu trasllat a la presó i que es fes una 'visteta' conjunta en lloc d'una individual per a cada un d'ells.





En declaracions a TV3 recollides per Europa Press, l'advocat de Carles Puigdemont i els consellers cessats Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Lluís Puig i Clara Ponsatí, ha lamentat que fossin emmanillats "per darrere" --com, segons ell, es fa als presos peligrosos-- o fossin conduïts sense cinturó de seguretat.





L'advocat ha assegurat que el conseller de Justícia cessat, Carles Mundó, té "una ferida" als canells provocada per les esposes, de la qual té un informe mèdic realitzat a la seva arribada a la presó.

També ha assegurat que durant el trajecte a la presó els agents els deien expressions com 'us aneu a assabentar' o 'es va acabar la broma', i que a dos dels consellers dels van fer despullar en arribar a la presó.





Preguntat per l'euroordre dictada contra Puigdemont i els consellers cessats que es troba a Bèlgica, ha lamentat que s'ha assabentat pels mitjans de comunicació, i ha considerat que l'advocat belga té "elements suficients per fer oposició" vista la indefensió dels consellers cessats.





Ha afirmat que, amb el pas dels dies, veu que Puigdemont va fer bé en mantenir una part del Govern cessat a Bèlgica per "tenir una veu".





Qüestionat sobre els propers passos, Cuevillas ha remarcat que les perspectives per als consellers cessats no són bones després de no admetre els recursos d'apel·lació dels presidents de l'ANC i Òmnium: "No és un bon presagi".





Ha afirmat que recorreran l'ordre de presó i qüestionarà la competència en la causa de l'Audiència Nacional, i ha remarcat que pot suposar "un gir" si el Tribunal Suprem reclama la competència, cosa que, ha dit, passarà si algun dels empresonades torna a ser aforat després de les eleccions del 21 de desembre.