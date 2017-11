ERC vol a la CUP i a En Comú Podem a la candidatura unitària que planteja Puigdemont

Marta Rovira, secretària general d'ERC al Consell Nacional d'aquest dissabte





El Consell Nacional d'ERC, reunit aquest dissabte a Barcelona, ha decidit sumar a les forces independentistes amb altres opcions polítiques que s'han expressat contràries a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Els republicans volen que aquesta llista inclogui, a més de les seves sigles, el PDeCAT, Demòcrates -la escissió independentista d'Unió-, Més i part tant de Podem com de Catalunya en comú, el partit de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





L'objectiu d'aconseguir una majoria absoluta resulta difícil davant l'atapeït calendari electoral. Dimarts que ve venç el termini per presentar les coalicions electorals i la CUP no decidirà fins al cap de setmana com acudeix als comicis. Per la seva banda, Podem no resol fins dimarts que ve a la consulta interna sobre si acudirà conjuntament amb Catalunya en Comú. Una formació que s'ha mostrat sempre molt reticent a presentar-se al costat del PDeCAT.





La secretària general, Marta Rovira, ha presidit la reunió i ha enviat missatges contradictoris a inclinar-se per participar en la votació però al mateix temps ha amenaçat amb boicotejar-si no s'allibera als exconsellers a la presó i als líders de les entitats independentistes. "Abans que independentistes som demòcrates", ha assegurat la líder republicana. Per Rovira es tracta d'unes eleccions "il·legals i il·legítimes", però ha apostat perquè els republicans participin per mostrar una vegada més la força de l'independentisme a Catalunya.





"Acceptem anar a les urnes si els presos surten de presó", ha proclamat Marta Rovira. Una frase matisada posteriorment per l'oficina de premsa del partit assegurant que no es tracta d'una amenaça sinó d'una petició perquè les eleccions es puguin celebrar amb normalitat.





Abans del Consell Nacional d'ERC ja havien existit els primers contactes d'ERC amb almenys la CUP i Podem, i està programades noves reunions per als propers dies.





En un escrit publicat al diari 'Ara' poc després d'entrar a la presó, Junqueras va demanar que el sobiranisme no entri en polèmiques si no és capaç de tancar una coalició: "Que cada partit s'esforci a fer el millor resultat possible i que la unitat d'acció i una estratègia compartida sigui allò que ens uneixi, amb respecte a totes les sensibilitats".