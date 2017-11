La Fiscalia belga designarà aquest diumenge o el dilluns al jutge que s'ocupi de les ordres de captura

Carles Puigdemont a Brussel·les





La Fiscalia federal belga no ha designat encara un jutge d'instrucció que s'ocupi de les cinc ordres europees de detenció i lliurament emeses per Espanya contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre consellers cessats que l'acompanyen a Brussel·les, un pas que complirà "demà o dilluns", segons ha explicat a Europa Press el portaveu de la Fiscalia, el magistrat Eric Van der Sijpt.





La Fiscalia no ha conclòs encara la seva anàlisi de les euroordres dictades per la jutgessa Carmen Lamela de l'Audiència Nacional i que les autoritats judicials belgues van rebre a última hora de divendres. Afecten, a més de a Puigdemont, als exconsellers Maria Serret, Antoni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí.





El mateix Puigdemont ha expressat aquest dissabte a través d'un missatge a Twitter que tant ell com els exconsellers estan "preparats per col·laborar plenament amb la justícia belga".





Preguntat per aquesta col·laboració, el portaveu de la Fiscalia no ha volgut aclarir a Europa Press si hi ha hagut ja contactes per acordar el lliurament de l'expresident autonòmic a les autoritats belgues, però ha recordat que els seus advocats han mostrat públicament aquesta voluntat de cooperació.





Un cop acabi el primer examen, la Fiscalia nomenarà el jutge d'instrucció que citarà als acusats i tindrà 24 hores per decidir si la petició de detenció i extradició s'ajusta a dret o si hi ha alguna "causa de rebuig" per denegar l'euroordre, com per exemple que els buscats siguin menors o que hi hagi risc per als Drets Fonamentals.





Aquest magistrat haurà també decidir si Puigdemont i els exconsellers són enviats a presó o queden en llibertat subjectes a condicions que impedeixin la seva fugida, com la retirada de passaport o la vigilància electrònica.





Si el jutge conclou que les euroordres són executables traslladarà llavors el cas a la Cambra del Consell (Tribunal de primera instància) perquè decideixi en un termini de 15 dies si es porta a terme o no el lliurament dels cinc reclamats per les autoritats espanyoles .





Les parts podran recórrer la decisió primer davant la Cort d'Apel·lació, que tindrà també 15 dies per pronunciar-se, i, en última instància, davant la Cort de Cassació, que compta amb el mateix termini per prendre la decisió definitiva.





L'euroordre estableix un termini màxim de 60 dies per resoldre els processos d'extradició entre dos Estats membres, un període que podria ser ampliat 30 dies més, fins als 90, en casos excepcionals.