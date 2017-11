L'Espanyol pateix i perd a Mendizorroza

Darder durant el partit d'aquesta tarda.





L'Espanyol ha patit una derrota dura a domicili en camp de l'Alabès per 1-0 a la tarda d'aquest dissabte. Els de Quique no acaben d'arrencar tot i el gran final de la temporada passada.





Per la seva banda, l'Alabès ha aconseguit la seva primera victòria a Mendizorroza i deixa de ser cuer a falta que jugui el Màlaga demà.





El partit ha estat tosc i rude, amb moltes amonestacions i més de 20 faltes en total. I no només això, sinó que els pericos s'han trobat amb un gol en contra al primer minut de partit, pel que han tingut una costa pronunciada per escalar tot just començar.





A més, els blanc i blaus han estat seixanta minuts amb un menys per l'expulsió de Mario Hermoso, el que ha estat massa per als visitants.





Baptistao i Gerard Moreno han tingut ocasions però puntuals i sense encert, un problema que persisteix en la davantera de l'Espanyol, la manca de gol.