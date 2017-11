Millo adverteix que s'aplicarà el 155 si el 21-D surt un govern que no respecti la legalitat

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo





El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha advertit que "s'aplicaran de nou automàticament les mateixes mesures" si els vencedors de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre no respecten la legalitat vigent.





En una entrevista de Cadena Cope recollida per Europa Press, ha defensat que l'objectiu de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució --pel qual es va dissoldre el Parlament i es va cessar al Govern-- busca "la restauració l'ordre constitucional" i ha demanat a l'executiu que resulti del 21-D que respecti la legalitat.





"I si guanya un partit que l'endemà vol tornar a fer el mateix que ha fet aquest Govern en els últims dos anys? És una pregunta que es contesta sola: estaríem en el mateix lloc on som ara", ha alertat.





Per a Millo, el procés sobiranista ha arribat a la seva fi ja que no veu a la majoria de catalans a favor de la República catalana, i acusa els independentistes d ' "inventar arguments i recursos per intentar fer creure que l'Estat és repressor" i no respecta els Drets Humans.





Així mateix, ha demanat al president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, que "torni, doni la cara i assumeix la seva responsabilitat davant la justícia" després que la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela emetés una ordre de captura europea, ja que Puigdemont es troba a Bèlgica.