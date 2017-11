Cessat pel 155 el germà de la 'cupaire' Mireia Boya que cobrava gairebé 6.000 euros al mes de la Generalitat

Josep Maria Boya director cessat de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural





L'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha revelat algunes dades comptables dels càrrecs eventuals del Govern. És el cas de Josep Maria Boya, germà de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, i el sou ascendia a 82.209,94 euros bruts anuals, 5.872,13 al mes.





Josep Maria Boya, cessat recentment per l'acció del Govern central sobre l'administració catalana, exercia com a director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura.





Va ser nomenat el 20 de gener de 2016, a la setmana següent que Puigdemont accedís a la presidència de la Generalitat. Amb anterioritat havia exercit com a director del Museu d'Història de Catalunya i també com a cap del Servei de Museus i de Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura, en el govern d'Artur Mas. El passat mes de juliol, Boya va substituir el cessat Àlex Susanna al capdavant de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.





Segons informa el diari digital 'OKDiario', els germans Boya són fills de Maria Pilar Busquets i Medan, morta el 2016, i que va ser la primera Síndica de Aran- cap de l'administració del Aran- i la primera diputada que va utilitzar el aranès al Parlament de Catalunya.





Mireia Boya costat de Carles Puigdemont i Anna Gabriel





Per la seva banda, Mireia Boya ha destacat durant aquesta legislatura com una de les portaveus més radicals de la CUP al Parlament. Activitat que s'afegeix a la de regidora a l'Ajuntament de Les, a la Vall d'Aran. L'exdiputada va cedir l'hotel rural de la seva propietat a Les com a col·legi electoral improvisat durant el referèndum il·legal de l'1-O.





Segons 'OKDiario', es dóna la circumstància que la diputada independentista va amagar aquesta propietat en la seva declaració oficial de patrimoni a la qual estava obligada pel seu càrrec al Parlament català. El seu germà Josep Maria figura també com a propietari de l'hotel, valorat en al voltant de 250.000 euros.