L'APM nega que els consellers cessats siguin presos polítics i defensa la independència judicial

Els consellers cessats camí de l'Audiència Nacional





La secció de Catalunya de l'Associació Professional de la Magistratura (APM) ha emès un comunicat en el qual defensa que la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, actua amb independència i imparcialitat. Així mateix, els magistrats asseguren que els consellers cessats i empresonats "no són presos polítics".





"La resolució per la qual s'acorden mesures cautelars contra els senyors Oriol Junqueras i Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Meritxell Borràs i Dolors Bassa, tots ells membres del cessat Govern de la Generalitat, s'ha adoptat per una jutge independent i imparcial, a petició del ministeri públic, dins d'un procés penal amb totes les garanties, en el qual s'enjudicien fets i no idees, seguint criteris legals i no d'oportunitat política", es diu en el text.





El comunicat justifica la decisió de la jutge de l'Audiència Nacional: "Fets que provisionalment, sense perjudici del seu enjudiciament definitiu, aparenten tenir una gravetat extraordinària, com tractar de subvertir l'ordre constitucional i declarar de manera unilateral la independència d'una part del territori nacional, utilitzant per a això els diners i les institucions públiques, violant la Constitució i desobeint obertament les resolucions del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya".





L'associació diu que les resolucions es poden i s'han de criticar i, per descomptat, recórrer, però reitera que el que no es pot fer és negar la independència judicial i exigir que al Govern que posi en llibertat als presos preventius. "El que no es pot fer, des del respecte a la democràcia constitucional, és negar la independència judicial, desconèixer la separació de poders que hi ha en aquest país, per exigir al Govern, tan de forma teatral com en va, que posi en llibertat als presos preventius, com si els jutges fóssim els seus criats i aquells realment presos polítics".





Els jutges consideren que "aquest comportament és especialment reprovable quan procedeix d'institucions o representants polítics, que usurpant la legitimitat que la democràcia els ha prestat, s'arroguen el dret a atacar directament als jutges i menysprear la seva independència i imparcialitat, sense apreciar el valor que tenen com a garantia dels drets dels ciutadans".





El comunicat conclou indicant que "els partits polítics, dels que els investigats en formen part, i els que els donen el seu suport a Catalunya o fora d'ella, critiquen de manera desaforada l'actuació de la jutge d'instrucció des de la posició privilegiada que els atorga disposar d'un grup parlamentari al Congrés dels Diputats, però en cap moment van presentar una proposició de llei per modificar o suprimir del Codi Penal els delictes que han portat els investigats a la seva situació de privació de llibertat ".