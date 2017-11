El president i els consellers cessats a Brussel·les





Segons ha informat la Fiscalia de Brussel·les, Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que l'acompanyen seran detinguts en les pròximes hores i portats davant un jutge d'instrucció que decidirà sobre la tramitació de les ordres europees de detenció i lliurament dictades per l'Audiència Nacional.





"Perquè un jutge sigui mandatat les persones buscades han de ser privades de llibertat", ha explicat el portaveu de la Fiscalia de Brussel·les i magistrat Gilles Dejemeppe, que explica que fins que no siguin detinguts no s'establirà la jurisdicció de la causa i per tant no es pot assignar jutge.





El magistrat també ha recalcat que aquest arrest els "donarà drets" com per exemple poder consultar les euroórdenes emeses per la jutge Carmen Lamela i a les quals, fins ara, no han pogut accedir els afectats ni els seus advocats.





La Fiscalia ha indicat que oferirà més informació sobre el cas a partir de les 14:00 hores d'aquest diumenge.





La Fiscalia federal va transferir les ordres europees a la Fiscalia local a última hora del dissabte després de constatar que és "molt probable" que les cinc persones buscades es trobin a Brusselles, ja que a més de Puigdemont, les OEDE afecten als exconsellers Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí.





El jutge que instruirà el cas serà designat en un màxim de 24 hores des de la detenció de les cinc persones que reclamen les autoritats judicials espanyoles i, a partir d'aquí, aquest tindrà altres 24 hores per decidir si la petició s'ajusta a dret.





També decidirà si Puigdemont i els altres quatre membres del exGovern han de "romandre a la presó o llocs en llibertat sota condicions" que impedeixin la seva fugida, com la retirada de passaport o la vigilància electrònica.





El tercer element sobre el qual ha de dirimir el jutge d'instrucció és si hi ha alguna "causa de rebot" per denegar la euroorden, com per exemple que els buscats fossin menors d'edat o que hi hagi risc per als Drets Fonamentals.





Si el jutge conclou que les euroórdenes són executables traslladarà llavors el cas a la Càmera del Consell (Tribunal de primera instància) perquè decideixi en un termini de 15 dies si es duu a terme o no el lliurament dels cinc reclamats per les autoritats espanyoles.





Les parts podran recórrer la decisió primer davant la Cort d'Apel·lació, que tindrà també 15 dies per pronunciar-se, i, en última instància, davant la Cort de Cassació, que compta amb el mateix termini per prendre la decisió definitiva.





La euroorden estableix un termini màxim de 60 dies per resoldre els processos d'extradició entre dos Estats membres, un període que podria ser ampliat altres 30 dies, fins als 90, en casos excepcionals.