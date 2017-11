CatComú ha apostat per presentar-se a les eleccions del 21D en una candidatura conjunta amb Podem, que es digui A Comú Podem-Catalunya a comú, i amb el coordinador general de la formació, Xavier Domènech, de cap de llista, ha anunciat el seu portaveu, Elisenda Alamany, aquest diumenge en roda de premsa.





Així ho ha decidit la Coordinadora Nacional del partit, malgrat que ho haurà de ratificar l'Assemblea General de la formació el dissabte 11 i també està subjecte al resultat de la consulta interna que està realitzant Podem per presentar-se a les eleccions en una candidatura al costat de CatComú .





Ha defensat que Domènech "és la millor persona que representa l'esperit dels 'comuns" i del catalanisme, i que no són unes eleccions normals, pel que creu que els partits sobiranistes s'han de presentar per separat però amb punts comuns, com la llibertat dels consellers cessats i dels dirigents de l'ANC i Òmnium, així com la nul·litat de l'article 155.





Els 'comuns' rebutgen entrar en una llista conjunta amb el PDeCAT i ERC, però recolzaran la petició de llibertat pels exconsellers empresonats.