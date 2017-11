Pedro Sánchez insisteix que "no hi ha solucions penals per problemes polítics"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest diumenge a Saragossa que "l'única via per solucionar l'estrip social és la via de la política, no la penal", en al·lusió al conflicte de Catalunya, i ha afegit que "en un Estat de Dret la justícia actua però no hi ha solucions penals per problemes polítics ".





En el discurs de cloenda de la XVI Congrés Regional del PSOE Aragó, Pedro Sánchez ha dit sobre els secessionistes que "l'única declaració que necessita Catalunya és la concòrdia i la convivència", advertint que "no s'arriba per vies unilaterals", sinó per "el diàleg, la tolerància, la trobada, el respecte".





"Catalunya no es mereix més anys d'un Govern secessionista que menysprea la legalitat", ha continuat, criticant als que "han enfrontat a Catalunya contra Catalunya, contra la resta d'Espanya i Europa", asseverant que "ningú ha fet més contra l'autogovern de Catalunya que el secessionisme ".





Ha defensat la gestió que està fent el PSC de la crisi i ha assegurat que l'autogovern "no és una concessió, sinó el dret d'un poble", el que "els secessionistes han fet saltar pels aires".





També ha dit que els catalans estan citats amb "la concòrdia" en les eleccions autonòmiques del 21 de desembre i que amb un Govern d'Espanya socialista "mai s'hauria arribat a aquesta situació a Catalunya". Ha apostat per "posar en marxa la reconciliació nacional".





AUTOGOVERN





Segons la seva opinió, "ningú ha fet més contra l'autogovern de Catalunya que el secessionisme", en el sentit que els independentistes "han traït al catalanisme que va aconseguir el major autogovern de la història de Catalunya".





També ha dit que "Catalunya seguirà sent Espanya i ho seguirà sent gràcies a la raó, la Llei i els catalans i catalanes"





Ha criticat els que, "des de la distància", demanen als funcionaris que practiquin "una mena de desobediència civil" i s'ha mostrat convençut que "anem a superar el que ens ha tocat viure", apel·lant a l'Estatut i la Constitució.





BANDERA D'ESQUERRES





Sánchez ha deixat clar que qui millor pot liderar la nova etapa a Catalunya és el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, després de les eleccions autonòmiques, i ha lamentat que "aquestes setmanes hem viscut moments molt durs", assegurant que "ningú més que aquest partit ha fet per evitar-los ", per apostar per una" sortida raonable "a la crisi catalana.





De fet, al llarg de la història del PSOE, "hem fet més per la unitat d'aquest país i la reconciliació del que altres han fet des de la fe, el dogmatisme i la necessitat d'exhibir banderes", de manera que "els espanyols, cada dia més, miren al PSOE com a única alternativa necessària ".





"Som el partit de la concòrdia entre ciutadans", ha proclamat.





També ha expressat que "l'intent d'internacionalitzar el conflicte ha acabat per oferir la imatge d'un viatge a cap part que afecta els treballadors afectats per la fuga d'empreses o pels que estan més exposats a la incertesa econòmica".





"No hi ha cap bandera d'esquerres a la causa del secessionisme", ha insistit Pedro Sánchez, en l'opinió el PSOE és l'únic partit que ho ha entès, carregant de nou contra els que "el que estan fent és banalitzar la democràcia".





"Hi ha una altra esquerra que ha prestat un pobre servei a la causa de la ciutadania", i ha assenyalat que assumptes com la igualtat de gènere, els drets LGTBI o la memòria històrica són "nobles causes" i "molt més definitòries de l'esquerra que un nacionalisme excloent ".





En aquests dies de "incerticumbre, amenaces i profunds estrips en una part del nostre país" el PSOE està "amb la Constitució, l'Estatut" i en defensa de la convivència, ha valorat, i ha afegit que el PSOE és "història d'Espanya ".





"Van ser molts els espanyols que es van deixar la vida per la defensa de les seves idees", ha continuat Sánchez, afegint que "són molts els que després de la reconquesta de les llibertats han fet del treball diari en els ajuntaments aquest espai per a la transformació social del conjunt del nostre país ".





Ha manifestat que "ni Espanya ni Catalunya es van construir mai pels extrems", rebutjant qualsevol forma de "unilateralisme".





Sánchez ha lamentat que "una de les pitjors herències del franquisme va ser intentar arrabassar a l'esquerra el dret irrenunciable a invocar el nom d'Espanya" que "van omplir de connotacions del que significava ser 'bon espanyol" i ha avisat que hi ha una esquerra que "es creu aquest relat", encara que "a l'esquerra del diàleg i la igualtat mai ens van a arrabassar el dret a invocar el nom del nostre país".





"Volem una Espanya plural, diversa, en la qual capiguem tots i totes" amb igualtat social per a tots els ciutadans "visquin on visquin", ha defensat, i ha deixat clar que "qui no sàpiga governar la diversitat del país, difícilment va a poder governar Espanya ".





"El PSOE és, sobretot, cohesió social i territorial", sent lleial a "aquesta Espanya que avança, l'Espanya que ha de ser".





En el conflicte català, "l'única esquerra que ha entès on havia d'estar és el PSOE", ha opinat.





"Avui més que mai som el PSOE que la gent espera", ha asseverat el secretari general, indicant que el PSOE està unit "davant de tots els que van dir que s'anava a trencar i que anava a trencar Espanya", reiterant la seva crida a la concòrdia i la reconciliació nacional.





Espanya és un país "divers i complex, però no és el laberint en què estan alguns que es diuen d'esquerres", ha tancat.