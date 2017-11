Més de 2.000 persones participen a la 7a cursa ‘En Marxa per la Paràlisi Cerebral’

Yolanda Ramos, Mercè Batllé, Agustí Colom, Guillermo Castillo i Lola de la Fuente







Més de 2.000 persones han participat aquest matí a la 7a edició de la cursa solidària "En marxa per la Paràlisi Cerebral", organitzada per la Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) i Ipsen Pharma, i que ha gaudit del suport de l'Ajuntament de Barcelona i del Districte de les Corts.





La cursa, que com cada any ha comptat amb un recorregut d'1 km i un altre de 5 km, ha tingut lloc al barri de Les Corts de Barcelona i ha destacat per la gran participació i integració de diferents col·lectius en igualtat d'oportunitats. Durant tot el matí, participants de totes les edats, amb o sense paràlisi cerebral o altres discapacitats similars, acompanyats dels seus familiars i amics, han gaudit d'una jornada lúdica i festiva que, un any més ha instal·lat el seu punt de sortida i arribada a l'Avinguda Sant Ramon Nonat.





TRENCAR BARRERES





L'esdeveniment, presentat i dinamitzat pel periodista esportiu de RAC1 i 8TV, Aleix Parisé, ha comptat amb la presència de persones i entitats procedents de tot el territori català. Les organitzacions convocants, per veu de Mercè Batlle, presidenta de FEPCCAT i Guillermo Castillo, director general d’Ipsen Espanya i Portugal, així com Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, i Agustí Colom, regidor del districte de Les Corts, han agraït l’assistència a un esdeveniment que és sinònim d’inclusió i convivència.





Mercè Batlle ha valorat aquesta jornada com “una nova mostra de tot el que el col·lectiu de persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats es capaç de fer. Ens ajuda a trencar barreres i prejudicis que encara són molt presents en la societat. La FEPCCAT i totes les entitats que integren la federació vivim aquest dia d’una forma molt especial, ja que ocupem l’espai públic, ens fem veure i realitzem un gran homenatge a tothom que forma part del col·lectiu i que hi col·labora dia a dia”.





Des d’Ipsen, Guillermo Castillo, explica que, "l'energia i l'entusiasme que transmeten tots els participants d'aquesta marxa ens anima a seguir apostant per iniciatives d'aquest tipus any rere any. Ipsen vol aportar el seu gra de sorra i participar en la conscienciació i en la lluita a favor de la igualtat d'oportunitats de totes les persones amb paràlisi cerebral a la nostra societat".





Moment de la sortida de la cursa de 5km





UN COL·LECTIU QUE SUMA 120.000 PERSONES A ESPANYA





Per setè any consecutiu, “En Marxa per la Paràlisi Cerebral” ha demostrat ser una iniciativa referent a l’agenda solidària del país. La paràlisi cerebral és la causa més freqüent de discapacitat física en infants i s'estima que un de cada 500 nounats té paràlisi cerebral. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquesta cita esportiva és retre homenatge a totes les persones que, d'una manera o altra, conviuen amb la paràlisi cerebral o altres discapacitats similars, i que dia rere dia lluiten per una vida el més normalitzada possible. Tanmateix pretén conscienciar sobre la igualtat d'oportunitats i la necessitat d'inclusió social, així com reconèixer el treball i la trajectòria de les entitats que treballen en l'atenció, formació i integració social d’un col·lectiu que a Espanya suma 120.000 persones.