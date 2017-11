El Corte Inglés ajuda a les protectores d'animals i recull uns 35.000 quilos de pinso per a mascotes

Una iniciativa solidària per a les protectores d'animals





Aquesta iniciativa solidària, en col·laboració amb l'Associació Nacional per a la Defensa dels Animals (ANDA), s'ha posat en marxa aquest dissabte i ajuda a un centenar de protectores d'animals de tot Espanya.





La recollida d'aquests aliments per a mascotes es porta a terme a 78 centres d'El Corte Inglés i a 40 establiments Hipercor i va destinada a cobrir necessitats d'alimentació dels prop de 50.000 animals, entre gossos i gats, que cada any són atesos per un centenar de protectores d'animals que col·laboren en aquesta operació, segons detalla la companyia.





Amb l'objectiu de donar suport i reforçar aquesta iniciativa, El Corte Inglés dóna més de 10.000 quilos d'aliment per a mascotes. Els clients i empleats d'El Corte Inglés van donar l'any passat durant l'operació de recollida de pinso un total de 25.000 quilos d'aliments per a gossos i gats als quals es van sumar els més de 10.000 quilos que va aportar El Corte Inglés. En el seu conjunt, l'operació va permetre que es donaran a un centenar de protectores d'animals més de 35.000 quilos de pinso sec i humit.





COL·LABOREN CENTRES DE TOTA ESPANYA





Col·laboren en aquesta iniciativa alguns dels centres d'El Corte Inglés i Hipercor de La Corunya, Àlaba, Albacete, Alacant, Almeria, Astúries, Badajoz, Balears, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cadis, Castelló, Còrdova, Girona, Granada, Guadalajara, Guipúscoa, Huelva, Jaén, Las Palmas, Lleó, Madrid, Màlaga, Múrcia, Navarra, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Santa Creu de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Toledo, València, Valladolid, Vigo, Vitòria i Saragossa.