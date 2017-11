Entre 10 i 15 morts en un tiroteig en una església de Texas

Imatge de la CNN, del lloc del tiroteig en Sutherland Springs, Texas





La policia de Texas està investigant un tiroteig aquest diumenge en una església prop de Sant Antoni que ha causat la mort de nombroses persones, segons les primeres informacions locals.





L'atacant ha mort pels trets dels agents que han respost a l'incident. Encara no hi ha una xifra confirmada per les autoritats encara que alguns mitjans nord-americans assenyalen que hi ha entre deu i 15 víctimes mortals.





Segons un testimoni va informar a CNN, un home ha entrat al temple, la primera església baptista de la localitat de Sutherland Springs, al voltant del migdia, durant la celebració de la missa. S'han sentit almenys 20 trets. L'FBI ja es troba a la zona de l'incident per assistir a la investigació.





A l'escena dels fets hi ha també serveis d'emergència, incloent helicòpters per traslladar ferits a diferents hospitals de la zona.