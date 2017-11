Xavier Trias va ser beneficiari d'una 'offshore' amb domicili a les Illes Verges

A l'exalcalde de Barcelona se li ha complicat la vida una mica més. L'actual portaveu del PDeCAT en aquest Ajuntament, Xavier Trias, s'ha vist esquitxat en un nou escàndol, els 'Paradise Papers', destapat pel Consorci Internacional de Periodisme d'Investigació (ICIJ).





Trias i 14 membres de la seva família apareixen relacionats amb una societat opaca a les Illes Verges.





En una nova filtració massiva de dades (com la coneguda com a 'Papers de Panamà') s'aniran donant a conèixer en els pròxims dies com les grans fortunes amaguen els seus moviments a través d'empreses pantalla en paradisos fiscals.





Amb aquest nou escàndol fiscal, Trias -que havia superat fa poc les acusacions que assenyalaven un compte fals a Suïssa, publicada per 'El Mundo'- torna a estar en el punt de mira. Trias es va querellar contra aquest diari i els autors de la informació falsa.





Amb aquesta nova revelació, el banc suís RBS Coutts Trustees Ltd. va ser el vehicle transmissor cap al paraiso fiscal del la Illes Verges Britàniques.





Tal com publica aquest diumenge 5 de novembre 'El Confidencial', Trias apareix com a beneficiari d'un vehicle 'offshore' que hauria ocultava diners a Suïssa.





El seu nom figura al costat del dels seus pares -ja morts- seus 11 germans i un nebot a The JTB Family Settlement, un fideïcomís amb el qual els Trias controlaven actius dipositats a la sucursal suïssa de RBS Coutts Trustees Ltd -filial de banca privada del Royal Bank of Scotland-.

Aquesta estructura dissenyada per evadir al fisc s'hauria mantingut activa entre els anys 1994 i 2008.





Durant aquest període Trias va ser conseller de Sanitat de la Generalitat (entre 1988 i 1996), conseller de Presidència (1996-2000), diputat al Congrés ( 2000-2004) i regidor a Barcelona (des de 2003).





Els pares de l'exalcalde de Barcelona (Joan Trías Bertran i Maria Vidal de Llobatera Bassols) eren els titulars de The JTB Family Settlement.





'El Confidencial' precisa que després de la mort del pare el 25 de novembre de 1994, la mare va quedar com a única titular amb vida del 'trust', i els hauria servit presumptament per controlar fons dipositats en l'oficina de RBS Coutts en Ginebra a través d'una societat instrumental amb domicili a les Illes Verges Britàniques.





Segons aquesta informació, després de la mort de la mare el 12 de juliol de 2008, els Trias van activar un procediment per repartir-se els actius que suposadament havien romàs ocults fins a aquest moment.





LA RESPOSTA DE TRIAS





'La Sisena' i 'El Confidencial' van entrevistar a Trias el divendres i, després de preguntar-li sobre política, li van plantejar si alguna vegada ha tingut un compte, una societat o un trust fora d'Espanya, al que va respondre que no.





Després li van concretar si sap de l'existència del 'trust' JTB Settlement, gestionat per un banc suís, detallant que figuren en ell els noms dels seus pares, d'ell i dels seus 11 germans, i va respondre sobre el trust: "No sé el que és".





Sobre JTB Settlement, Trias constata que el seu pare està mort des de fa molts anys, que la seva mare no s'ocuparia d'un assumpte com aquest, que no sap sobre l'economia dels seus germans i que ell ignora aquest trust.





Segons 'La Sisena' i 'El Confidencial', el document que li mostren és de 2008 i mostra que ell és beneficiari de JTB Settlement --tres lletres que coincideixen amb les sigles del seu pare-- i en aquest document es parla de com repartir-se el trust, segons li planteja el periodista: "No tinc ni idea", insisteix Trias.





"No tinc ni idea perquè mai m'he cuidat d'això", diu, i afegeix que els temes d'herència familiar els portava sempre el seu germà major, mort fa un any aproximadament.





"Jo he rebut diners de l'herència de la meva mare, i això sí que és veritat; però no he rebut de cap trust ni de cap cosa d'aquestes, que jo sàpiga", afegeix.





També li pregunten sobre una societat de les Illes Verges britàniques que pugui estar relacionada amb la seva mare, sobre el que respon que ella no s'ocupava de gestions d'aquest tipus: "M'estranyaria molt".





"És una entrevista basada en coses que no són veritat", i en dir-li si té relació amb el banc suís, respon: "És que no ho sé", i afegeix que no pot saber si algun dels seus 11 germans pot tenir relació amb el banc.





"Em sembla raríssim", diu, afirma que ignora el que implica un trust i retreu que se li pregunti sense donar-li temps a informar-se per respondre-li, encara que accepta acarar la informació si la hi concreten: "Em parla de coses de les quals no tinc ni idea".





JOSÉ MARÍA CANO, TAMBÉ EN ELS PAPERS





En 'Els Papers del Paradís' també apareix el nom del compositor José María Cano, fundador del grup Mecano, com a propietari d'una societat a Malta, participada al seu torn d'una altra en Curaçao, per gestionar el seu negoci d'art.





La recerca també aconsegueix a personalitats com Bono, el cantant del grup irlandès O2, Madonna, el magnat George Soros, la reina Isabel II del Regne Unit o el president de Colòmbia Juan Manuel Santos.