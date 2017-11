Trias nega haver tingut diners a l'estranger

Xavier Trias nega tenir diners a l'estranger









El president del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona i exalcalde, Xavier Trias, ha assegurat aquest dilluns que "mai" ha tingut diners a l'estranger, però ell i els seus germans investigaran els documents segons els quals es van beneficiar d'un "vehicle offshore" que ocultava presumptament diners a Suïssa.





"Mai he tingut cap relació amb cap compte o producte financer a l'estranger; mai he tingut diners a l'estranger; mai he tingut coneixement ni he participat en operacions financeres suposadament lligades a la meva família", ha dit en un comunicat.





Trias ha destacat que no és la primera vegada que rep acusacions similars que després s'han demostrat falses: "Estic segur que així serà de nou ara".





Ell i els seus germans han decidit obrir una investigació, de manera que un advocat contactarà amb els periodistes que han publicat la recent informació, per rebre les dades que tenen i "poder verificar la seva veracitat".





"A tots els germans aquestes informacions ens han generat un gran desconcert", ha dit, i ha afegit que la seva pròpia activitat pública s'ha guiat per l'honestedat, la vocació de servei i la millora de la vida de la gent.