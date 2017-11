Talls a vies de Barcelona i Tarragona en protesta per la presó de l'exgovern

Tall de trànsit a la C-58 contra la presó de consellers cessats / @ CDRSABADELL









Grups de manifestants han tallat a primera hora d'aquest dilluns diversos trams de carreteres a Barcelona i Tarragona en protesta per l'empresonament de vuit consellers del Govern cessat per part de l'Audiència Nacional i per reclamar la seva posada en llibertat.





Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha hagut interrupcions del trànsit a l'entrada a Barcelona per la C-31, la qual cosa ha causat fins a set quilòmetres de cues que persistien a les 9.30 hores.





Així mateix, s'han produït talls que han causat posteriors complicacions viàries a la carretera C-58 a Sabadell (Barcelona), la C-17 a Mollet del Vallès (Barcelona) i la N-340 a l'Ametlla de Mar (Tarragona).