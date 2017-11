Puigdemont en llibertat i Junqueras paga la fugida dels cinc de Brussel·les

Puigdemont-quatre exconsellers, han quedat en llibertat amb mesures cautelars, després de declarar davant del jutge belga i després lliurar-se com a conseqüència de l'ordre de crida i cerca dictada per la jutgessa Lamela.





L'estratègia dels cincs fugits, com ho han vingut manifestant reiteradament, era demostrar que la justícia espanyola no era "justa", mentre que la belga sí, perquè no els anava a ficar a la presó provisional i no els anaven a tornar a Espanya per ser jutjats. És la manera d'allargar aquesta situació per un temps, fins que la justícia belga hagi estudiat el cas i els enviï a Espanya. El temps màxim que pot durar aquesta situació és de tres mesos, encara que pot resoldre abans.





Manipular dient que a Brussel·les hi ha justícia perquè el deixen sortir amb mesures cautelars, cosa que no ha passat a Madrid amb l'exvicepresident i la resta d'ex consellers, és manipular el cas i de manera indecent quan Puigdemont i els quatre excàrrecs públics són els culpables de que els seus companys de govern estiguin ara a la presó, per risc de fuga, així ho va estimar la jutgessa Lamela. Si tots s'haguessin quedat a Catalunya, la llibertat amb mesures cautelars s'haguessin aplicat a tot el govern cessat per l'article 155. Així ho diuen els experts.





Internacionalitzar el conflicte- que ja els va bé als independentistes per la campanya electoral que ha començat fa ja uns dies- forma part de l'estratègia dissenyada fa ja algun temps per les seves "estrategs" pensants.





És una primera victòria que volen vendre als seus seguidors, però això només acaba de començar en plena campanya electoral, on dimarts es coneixeran si es va a reeditar el pacte dels partits independientitas i alguna persona no adscrita al partit per guanyar la batalla. És una ocasió d'or per al PDeCat, que està vivint com el seu salt al buit per la seva deriva independentista li està costant la baixada en intenció de vot. Per això la seva insistència en una sola candidatura, portant també en aquesta llista a tots els que estan a la presó, com a màrtirs del procés. Però ERC, no està per la labor i se sent traïda per l'actitud de Puigdemont i el seu partit. Han passat massa coses que no estan disposats a perdonar. Volen concórrer sols i després, depenent dels resultats, parlaran.





És una situació en la qual cada dia es va escrivint un nou capítol, que seran molts. S'esperen que siguin llargs i amb joc brut. Demostrar als seguidors que tot marxa i que se segueixen lluitant tot i estar a la presó, és manipular el conflicte, com vénen fent fins ara.





La pregunta que es fan molts és qui està pagant el cost dels advocats i l'estada a la capital belga dels fugats?.





Els cinc de Brussel·les seguiran, de moment al carrer, en llibertat controlada, és el que esperaven, mentre la resta d'ex companys seguiran a la presó. Tot un exemple de valentia, solidaritat i companyerisme.





"La llibertat, com va dir Plató, és disciplina. No és la llibertat per fer el que et doni la gana, per no tenir límits. La llibertat requereix sacrifici: és un deure abans de ser un dret. I no s'ha de confondre la llibertat amb el llibertinatge; si fas això, la perds ", deia la periodista i escriptora Oriana Fallaci.