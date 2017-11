La Generalitat va invertir 13 ME a Diplocat per sumar aliats a la causa independentista

Els dubtes planen sobre Assange.





Segons publica Vozpópuli, tot i la inversió de 13 ME, en els últims comptes publicades per Diplocat, reconeix pèrdues acumulades de 5 milions. La Fiscalia sospita que l'adhesió a l'independentisme de Julian Assange o Yoko Ono no va ser espontània.





La Generalitat ha gastat diverses desenes de milions d'euros durant els últims cinc anys per demostrar als governs, a la premsa i als activistes internacionals que el Procés era, en realitat, un moviment d'alliberament nacional. En aquesta tasca Diplocat exercia com el lobby de l'independentisme. Aquest organisme va comptar amb un pressupost de 13 milions d'euros entre 2012 i 2017; i va registrar unes pèrdues durant els seus primers anys d'activitat de gairebé 5 milions d'euros.





L'agenda diplomàtica abastava desenes d'activitats destinades a difondre l'ideari independentista a altres països ia influir en els seus governs. Els seus representants van realitzar presentacions en parlaments com el danès, l'uruguaià, el paraguaià o el belga, segons recull l'única memòria anual de comptes que figura al seu web, corresponent a l'exercici 2015.





Diplocat comptava també amb un Programa de Visitants Internacionals (VPI) que estava destinat a persuadir "líders d'opinió i personalitats estrangeres" del món de "la política, l'economia, la cultura i el periodisme". En aquest sentit, cal assenyalar que el ministeri fiscal sospita que l'adhesió de figures com Julian Assange o Yoko Ono a la causa de la Generalitat no va ser espontània, sinó que va estar influïda.





Aquest lobby va sufragar diferents activitats amb la premsa internacional a fi de que es oferís una visió legítima del sobiranisme català en aquests mitjans de comunicació i va signar contractes amb entitats com The Hague Centre for Strategic Studies, un centre d'estudis neerlandès que va enviar a Espanya a 14 observadors internacionals l'1-O. La immensa majoria del seu finançament procedia dels fons públics, però, també va rebre donacions d'entitats com la Fundació Open Society Initiative for Europe, del magnat George Soros, que va transferir 27.000 dòlars.





Els representants de Diplocat van participar com a observadors internacionals en dos processos electorals celebrats a 2015: les eleccions presidencials a Uruguai i el referèndum constitucional d'Armènia. L'estratègia consistia a demostrar a l'exterior que els líders del procés sobiranista estaven guiats per valors democràtics. És a dir, difondre la seva "visió esbiaixada" de la realitat catalana, segons denuncia la Fiscalia.