Pocs resultats en l'eradicació mundial de la pobresa









Aquest 2017 conclou el segon decenni de l'ONU per a l'eradicació de la pobresa. Vint anys i molt pocs resultats és un repte mundial que no ha cobert el seu objectiu primordial: disminuir el nombre d'éssers humans en aquesta condició que margina, mata de fam, propicia l'augment de la delinqüència i el que és més greu perpetua l'explotació humana .





El tema ha estat part fonamental per aconseguir el desenvolupament del mil·lenni i si bé en alguns països es presumeixen progressos irregulars, la veritat és que cada dia més dones i nens, sobretot dels països menys desenvolupats, pateixen mancances que els fan viure en condicions inhumanes. Serà que la situació de pobresa també està en aquells incapaços de viure en harmonia amb l'altre? Què tan pobre és aquell que pot comprar costosíssimes pintures per al graffiti col·locat vandàlicament a la barda o la paret que no és seva?





Des de desembre del 2008, els experts de l'ONU van concloure que només amb ocupació decent per a tots s'aconseguirà eradicar la pobresa; però persones ocupades en la policia, els sistemes d'investigació criminal i els responsables de jutjar els que infringeixen les lleis, també són molt pobres en matèria de justícia. Per què els policies són incapaços de complir les seves responsabilitats si no hi ha qui els de "p'a les aigües" com si fossin carregadors prehispànics amb mecapal? No és veritat que han existit prou recursos per a la capacitació dels qui han de cuidar la nostra vida i propietats? Per què llavors els petits propietaris esdevenen pobres -igual que els autèntics filantrops que inverteixen el seu temps, esforç i diners per donar suport a altres- en ser víctimes de criminals no necessàriament pobres tot i que sí miserables?





Un president a Mèxic va fer de l'oferta d'ocupació el seu lema de campanya, un altre president aquesta presumint que mai en la història hi ha hagut més ocupació, llavors, per què hi ha gent -sobretot jove- que ocupa el seu temps lliure en delinquir en comptes de cultivar-per sortir realment de la pobresa humana? L'ONU ha abundat en la importància de mobilitzar recursos financers per al desenvolupament -nacional i internacional- ja que el creixement econòmic basat en la productivitat creixent serveix per augmentar els nivells de vida. Per a quant li agrada que arribi 5 bilions de pesos de pressupost públic a Mèxic? Només per ser rics -els júniors, les estrelles de Hollywood que violen dones, i els empresaris les fortunes dels quals és impossible escriure sense l'ajuda del zero- estan exempts de patir pobresa? Si la riquesa consisteix a aconseguir millors nivells de vida en un entorn favorable, per què llavors ha proliferat el crim organitzat que produeix la pobresa de joves i nens explotats laboral i sexualment?





La pobresa a Mèxic arrenca, quan el colonitzador va convèncer el colonitzat que la seva condició perpètua és la de "fotut" i només se li pot amainar si està borratxo [1] [1]. Sap quant guanyen els empresaris de l'alcohol i quines són els seus arguments per a la publicitat enfocada a augmentar el consum juvenil? La Pulquería empresa de vegades familiar en el seu origen, ara és font de riquesa de "emprenedors" universitari a molts, encara que pobres en coneixements històrics [1] [2] i pel mateix proclius a perpetuar les causes reals, encara ignorades, de la pobresa humana.





Potser la clau de les bones intencions de l'ONU, està en les paraules "de manera eficient i coordinada" i no només a aconseguir la plena ocupació i el treball decent per a tothom.





Quina coordinació s'està donant per a la reconstrucció en les poblacions afectades pel sisme del passat setembre? Són capaços -empresaris i govern- de fer a un costat les seves ambicions per beneficiar el que va perdre tot el material? La seva riquesa financera arriba per entendre que les emocions presents van més enllà de la necessitat d'un professional de la psicologia?





Programes coherents i integrats a les aules és a negar-ho un dels supòsits per acabar amb la pobresa a Mèxic. Els que vam tenir el privilegi de rebre -sobretot en el que era el batxillerat- una educació amb aquestes característiques, estem convençuts que cal seguir lluitant per Mèxic en comptes de buscar la porta falsa de la migració. El nostre orgull ha de ser que hi ha més de 100 titulats d'universitats mexicanes, treballant en la NASA i no que estan en risc milers de beneficiaris del DACA. Què hem fet aquí perquè aquests milers treballin a Mèxic i per Mèxic?





La coordinació imposa deixar de celebrar el decenni per als deserts i la lluita contra la desertificació només amb discursos i festes i aconseguir que els joves aturats s'involucrin cada dia en aquest propòsit. Si el 2020 vam aconseguir fer dels deserts una forma d'alimentar molts -Israel ho ha aconseguit- llavors potser no hi haurà necessitat de dedicar-li un altre decenni a aquest repte. El tercer decenni de l'eliminació del colonialisme és potser la millor mostra de fracàs no de l'ONU sinó de moltes nacions que mantenen viu el model de submissió dels molts als molt pocs; són aquests, els colonitzats social i integralment, els que segueixen patint crisi financera, inseguretat alimentària, marginació de les bondats de l'energia i en general tot el que qualsevol ésser humà hauria de de gaudir abans d'arribar a l'altre mil·lenni.













[1][1] Els nens carregadors de la central de proveïments recorden que els seus avis relataven que “solament borratxo o dormit se m'oblida el fotut” i que “la gana no mata però si afebleix”

[1][2] En les fotos de Casasola podem estudiar la pobresa de llavors i comparar-la amb la d'ara.