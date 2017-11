Toc d'atenció del ministre d'Exteriors belga al de l'Interior per parlar de Puigdemont

El viceprimer ministre belga i responsable de la cartera d'Exteriors, el liberal francòfon Didier Reynders, ha cridat aquest dilluns 6 de novembre a l'ordre al titular d'Interior, el nacionalista flamenc Jan Jambon, per criticar el procés judicial obert contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu Govern, alhora que li ha demanat no "interferir" i "deixar fer a la Justícia".





"Crec que cal deixar fer a la Justícia i deixar de pensar que tindrem una influència real en el que passa a Espanya", ha indicat Reynders en declaracions a la cadena RTL després de ser preguntat per si té por que les últimes declaracions de Jambon i altres membres del partit nacionalista flamenc N-VA tibin les relacions amb Espanya.





També ha advertit que l'interlocutor de Bèlgica és Espanya i que ell personalment mantenen contactes regulars i "directes" des de la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





"El primer és conservar el diàleg", ha apuntat, perquè és amb el Govern espanyol amb qui l'executiu belga treballa i col·labora en molts assumptes europeus.





"Hi ha una exaltació a Bèlgica al voltant del cas que supera els límits del que és raonable. He vist moltes persones immiscir-se en el dossier quan no tenen res a dir", ha afegit, sobre les ordres europees de detenció i extradició emeses per l'Audiència Nacional contra Puigdemont i els quatre exconsellers que l'acompanyen a Brussel·les.





Jambon va criticar diumenge la resposta del Govern de Mariano Rajoy al desafiament independentista i es va preguntar "què han fet malament" els membres del exGovern per ser encausats, si s'han limitat a "seguir el mandat" dels seus electors.





El ministre d'Interior ha fet aquestes declaracions coincidint amb l'arrest de Puigdemont i els exconsellers a Brussel·les per prestar declaració durant diverses hores davant del jutge d'instrucció, que finalment els va deixar en llibertat amb mesures cautelars mentre es resolen les euroordres.





Reynders ha recalcat que es tracta d'un assumpte judicial que "fa sobretot a Espanya", encara que hi hagi "els que a Bèlgica creen tenir influència" en l'evolució del cas.





"Cal deixar fer a la Justícia, a la belga i l'espanyola, perquè facin la seva feina", per després afegir sobre el fons del debat de la independència de Catalunya que és una discussió que ha de tenir lloc "a Espanya", entre Madrid, Catalunya i també altres autonomies que "tenen alguna cosa a dir", però que no correspon a Bèlgica pronunciar-se.





"Quan vam passar un temps enorme a reorganitzar l'Estat a Bèlgica no preguntem als països veïns el que hem de fer", ha tancat.