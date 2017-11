Puigdemont i els quatre exconsellers compareixen la setmana vinent davant el tribunal que decideix sobre l'euroordre

Puigdemont i quatre dels seus consellers romanen a Brussel·les









L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que l'acompanyen a Brussel·les compareixeran per primera vegada davant el jutge que decidirà sobre la seva extradició a Espanya "la setmana que ve", han informat fonts de la Fiscalia belga.





Seran citats per declarar davant la Cambra del Consell, el tribunal de primera instància que haurà de decidir sobre el "fons" de les ordres europees de detenció i lliurament emeses contra aquesta cinc persones per l'Audiència Nacional.





Aquest diumenge un jutge d'instrucció va examinar la "forma" de la petició de les autoritats espanyoles per confirmar que s'ajustava a dret i va decretar "llibertat amb mesures cautelars" per Puigdemont i els seus exconsellers mentre es resol el cas.





El jutge disposarà de 15 dies per decidir l'extradició o no, i segons fonts judicials el procés podria durar mesos.





COMISSIÓ EUROPEA





La Comissió Europea ha volgut subratllar aquest dilluns que el procediment que segueixen les ordres europees de detenció i lliurament (OEDE) és un assumpte que competeix únicament als jutges, per la qual cosa Brussel·les no té "cap paper" que jugar en l'extradició de l'expresident de la Generalitat i quatre exconsellers.





"L'ordre europea és un procediment que permet la cooperació entre jutges dels Estats membres, però la Comissió no té cap paper en ell", ha declarat el portaveu cap de l'Executiu comunitari, Margaritis Schinas.





"És un assumpte que només competeix als jutges", ha afegit, per evitar prendre partit i desmarcar-se de les crítiques de diversos polítics belgues, entre ells l'actual ministre d'Interior, el nacionalista flamenc Jan Jambon, i l'ex primer ministre socialista Elio di Rupo a l'actuació del Govern de Mariano Rajoy per frenar el procés independentista.





"Hem escoltat moltes declaracions aquest cap de setmana, en aquest país (Bèlgica) i en uns altres, però no anem a fer comentaris sobre comentaris", ha advertit Schinas.





Preguntat per les crítiques belgues a la presó decretada per als membres de l'exgovern i qüestionat sobre si creu que la Justícia a Espanya està polititzada, Schinas ha resolt l'assumpte dient: "L'última vegada que ho vaig comprovar, tant Espanya com Bèlgica eren democràcies".





També ha reiterat que la posició de la Comissió Europea i del seu president, Jean-Claude Juncker, no ha canviat respecte a la crisi política a Catalunya, això és, el ple respecte de la Constitució i l'ordenament jurídic a Espanya.