L'ànima d'un grup és un buit. Un grup no sent pena ni dolor, felicitat ni alegria, desig ni satisfacció. Quan s'atribueixen a un grup sentiments d'un individu -el grup vol, el grup pensa, el grup creu ... - s'està fent un antropomorfisme, s'està forçant la realitat. Els humans tendim a creure que el que no comprenem funciona igual que nosaltres.





El grup és acèfal i totes les accions que se li atribueixen són responsabilitat de cada un d'aquells que en formen part.





La acefalía i l'absència d'ànima no impedeixen que en els grups es posin en joc una sèrie de mecanismes que donen lloc a fenòmens específics que influeixen sobre els seus membres. Cada persona té un lloc i aquest lloc de determinar la seva conducta juntament amb les seves pròpies característiques. Determinarà la seva manera d'estar i, encara que el subjecte no es de compte determinarà en certa mesura la seva manera de ser.





Aquests grups són heterogenis: la família, els grups d'amics, els grups de feina ... Cada un té la seva forma d'organització, més o menys dinàmica i en ells, les pulsions agressives són suavitzades, i retornen com baralles ocasionals, com discussions quan hi ha diferències i les coses es polaritzen.





El grup té mecanismes per impedir el seu passatge a l'acte, i el principal d'ells es diu repressió. La possibilitat de reprimir les pulsions agressives -destructives, mortíferes- és un dels pilars que sostenen a la civilització.





Hi ha un altre tipus de grups (Freud els anomenava "masses organitzades" i donava com a exemples l'església i l'exèrcit), més nombrosos i que, per adquirir consistència, necessiten una xarxa de vincles. Hi ha una estratificació clara i un ordenament piramidal. A la cúspide de la piràmide el líder (una persona, una idea), que representa, per a cada membre del grup un ideal. El fet de compartir l'ideal permet a cadascú reconèixer-se en l'altre i és l'argamassa que manté unit el grup.





En aquest tipus de grups les persones canalitzen els seus impulsos agressius a través dels canals instituïts pel mateix grup. Finalment, la massa.





Elías Canetti, si Massa i poder, descriu així a la massa:

-La massa sempre vol créixer.

-En l'interior de la massa sempre regna la igualtat.

-La massa estima la densitat: propicia el contacte tant físic com anímic entre els seus membres.

-La massa necessita una direcció.





Formar part d'una massa proporciona una experiència singular i per això resulta tan temptador per als individus:





Vol créixer, i cada individu que s'integra la torna més forta, alhora que multiplica per al nou la força que ell creia tenir. El converteix en un igual als altres, que per a ell encarnen el seu ideal o sigui, ell mateix encarna el seu ideal.





Se sent reconegut: Tots els membres de la massa són igualment valuosos només pel fet de formar part d'ella.





El sostreu de la necessitat de trobar un camí vital: la massa li indica quals el seu horitzó. Està a l'abric de qualsevol mal. Els seus companys estan al seu costat.





No ha de pensar, en té prou amb deixar-se portar. La massa és un proveïdor continu d'ideals. Com més creix la massa més sòlids són aquests ideals.





No ha de lidiar amb la soledat: els membres de la massa sempre estan pròxims.





Per prendre una direcció efectiva la massa necessita un líder. Algú que encarni el que tots volguessin ser i que, d'aquesta manera, retroalimenta la consistència de la massa, si tots volen ser com aquest líder hi ha un ideal de com vol ser cada un idèntic per a tothom.





I per acabar de donar-li consistència res millor que un enemic comú. La seva derrota, la seva segregació o la seva exterminació funcionen perfectament per donar-li una direcció.





Els fenòmens de massa tenen tants problemes per als altres com avantatges per als seus membres.

Com la massa vol créixer, promou l'odi als que es resisteixen a formar part d'ella.

Com en la massa tots són iguals, és necessària la segregació dels diferents.

Com la massa estima la densitat odia els que apunten als seus forats.

Com la massa necessita una direcció destrueix a aquells que apunten cap a un altre costat.





La història està plena d'exemples en els quals les masses van portar als seus líders al poder, i en totes elles, tard o d'hora, va aparèixer l'espant, la segregació, l'odi. El nazisme i els seus camps d'extermini, el comunisme i els seus Gulag, el genocidi dels hutus per part dels tutsis a Rwanda ... i la llista és interminable.





És que la massa desperta en els homes el pitjor. No inventa res, no s'empelta noves emocions. La massa enderroca les muralles que contenen en les persones el mortífer. Fa miques anys de civilització per deixar en llibertat les seves pulsions més fosques.





La massa, en complir les funcions de les instàncies psíquiques que fan que l'home reprimeixi les seves pulsions més salvatges, desperta en ell el pitjor.





Actualment existeixen i creixen a una velocitat vertiginosa, grups organitzats segons aquest patró.

A Alemanya: Alternativa per a Alemanya liderada per Jörg Meuthen i el Deutsche Volksunion (DVU) de Gerhard Frey.

A França el Front National, de Casa LePen.

A Àustria el Partit de la Llibertat, liderat per Norbert Hofer.

A Suècia el Moviment de Resistència Nòrdic (NMR - Suècia i Holanda).

I la llista creix de forma sinistra.





Com va dir Edmund Burke, un pensador irlandès del segle XVII: "Perquè triomfi el mal, només és necessari que els bons no facin res".