Andrés Barba guanya el 35 Premi Herralde de Novel·la amb una "faula moral de la infància"

Els escriptors Diego Vecchio i Andrés Barba









L'escriptor madrileny Andrés Barba ha estat proclamat aquest dilluns guanyador del 35 Premi Herralde de Novel·la amb 'República luminosa', una "faula moral i sentimental de la infància" que suposa una consolidació de la bona literatura de l'autor, ha anunciat l'editora, Sílvia Sesé, al costat del guardonat.





En la presentació del premi, del qual ha quedat finalista Diego Vecchio per 'La extinción de las especies', Sesé ha explicat que Barba és un "clar exemple del planter d'Anagrama, i ha aconseguit aquest premi per unanimitat del jurat amb una novel·la molt lluminosa ".





Com a portaveu del jurat, Gonzalo Pontón ha destacat que la novel·la, d'atmosfera fantàstica, espera una "reflexió moral profunda" amb una veu narrativa potent que escriu sobre els esdeveniments molts anys després.





L'aparició de 32 nens violents de procedència desconeguda canvia per complet la vida de San Cristóbal, una petita ciutat tropical entre la selva i el riu, en què el grup de prepúbers --entre els 9 i els 12 anys-- prenen la ciutat, per la inquietud i incomoditat del món adult.





Barba (Madrid, 1975) ha explicat que la novel·la hereta l'atmosfera creada pels relats de Joseph Conrad ---al qual s'ha traduït en una "operació monumental" que ha comparat amb la pujada d'un 8.000-- en una escenografia a cavall de la fantasia i la realitat.





APROPIACIÓ DELS NENS





"Estem acostumats que els nens siguin el que esperem d'ells, ens hem apropiat de la formulació mental i moral de la infància, això és al cor del llibre", ha afirmat l'escriptor, que utilitza el to de crònica per aportar distància a uns fets enganxosos, ha dit.





De fet, els nens protagonistes de la novel·la no són violents, sinó que formen una "comunitat al marge de la civilització", i fugen de les imposicions del món adult per posar com a referents a altres nens.





"TERRA DE NINGÚ"





La infància salvatge i atroç, com a tema recurrent de les seves novel·les --ha publicat ja nou amb Anagrama--, és el tema fonamental del llibre, però en aquest cas fa parada a la prepubertat, com "terra de ningú" i moment de transició clau al món adult.





"L'aparició dels nens genera un estat de violència latent, l'energia del lloc comença a sobrecarregar i poden passar coses diferents. Aquests es converteixen en un vector energètic que canvia les coses", ha descrit l'autor.





Vecchio (Buenos Aires, 1969) s'ha alçat com a finalista amb una novel·la sobre la "història natural dels museus" en clau de farsa, que es va inspirar en l'última obra de Gustave Flauvert no finalitzada, ha explicat ell mateix.





L'autor volia aprofundir en la relació de la literatura amb la ciència, convençut que "un museu és un llibre escrit en el llenguatge de les coses" i forma una història de la ciència, de l'etnologia i de l'art.

El protagonista de la història és un museu en transformació, i el relat "mai comença" perquè es nodreix de 70 relats que van postergant l'inici.





CEMENTIRI, HOSPITAL I CASA DE CITES





La seva fascinació pels museus radica en la seva adveniment com a element necessari de l'espai urbà, i és en realitat un "llocs estranys que podrien equiparar-se a un cementiri, a un hospital i una casa de cites".