CC.OO. no participarà en la vaga general de Catalunya el 8N

El secretari general de CC.OO., Unai Sordo, ha assegurat que la seva organització sindical no participarà en la vaga general de Catalunya convocada pel sindicat Intersindical-CSC per al dimecres 8 de novembre.





Per la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha afirmat que la delegació catalana del sindicat deixarà clara la seva posició en les pròximes hores.





Les dues organitzacions han insistit que "no són actors fonamentals" d'aquesta situació a Catalunya.





"No som els que hem proposat ni definit el programa pel qual s'ha arribat a la situació en la

que estem a Catalunya ", han postil·lat, després de recordar que" no són ni volen ser un actor en el conflicte ".





"INSTRUCCIONS TANCADES"





Respecte a la postura d'UGT, Álvarez ha afirmat que el sindicat "no dóna instruccions tancades a cap de les seves organitzacions" i que cada federació decideix en el seu àmbit quines són les polítiques que desenvolupen, tot i que ha recordat que la confederació executiva sí que participa en la presa de decisions.





Álvarez també ha apuntat que el conflicte polític "no forma part de les raons per les quals els treballadors s'han afiliat al sindicat", i ha destacat que "hi ha incomoditat quan s'intenta convertir un conflicte polític en un de caràcter laboral".





Malgrat tot, Álvarez ha afirmat que creu que la federació catalana del sindicat va tenir la mateixa posició que CC.OO., perquè comparteixen "opinió".





"UGT Catalunya no trigarà a donar una resposta que segur que serà unitària", ha afegit.