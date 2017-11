Catalunya a Comú no se suma a la vaga general per no ser inclusiva

Domènech nega intervenció d'Iglesias en la consulta d'Podem.





El coordinador general de Catalunya a Comú i cap de llista de la candidatura conjunta amb Podem, Xavier Domènech, ha afirmat que la seva formació política "sempre" dóna suport a les mobilitzacions socials però ha apuntat que la vaga general a Catalunya prevista per al 8 de novembre només ha estat convocada per un sindicat: Intersindical-CSC.





Així, Domènech ha expressat el seu suport a les mobilitzacions "inclusives i massives" convocades i recolzades per la Mesa per a la Democràcia integrada per diverses entitats.





Domènech ha donat suport a la decisió de la direcció de Podem consultar a les bases sobre si participar en les eleccions del 21 de desembre en coalició amb CatComú, en ser preguntat per la dimissió del secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin.





El coordinador de Catalunya a Comú ha negat que hi hagi hagut una "intervenció" per part del líder de Podem, Pablo Iglesias, en convocar aquesta consulta des de Madrid.





Així mateix, Domènech ha defensat la postura de la direcció general per fer "una aposta molt valenta" i "democràtica" en apostar per la defensa d'un "Estat plurinacional", rebutjant així la la independència com "opció" del partit morat.





Sobre la candidatura que ell encapçalarà de cara a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre, ha advocat per "construir una majoria i transversal" per a Catalunya i ha rebutjat que, després dels comicis, segueixin dos blocs enfrontats.