Juncker rebutja que Espanya estigui violant l'Estat de dret

Juncker reitera el respecte al Tractat.





El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha rebutjat que les autoritats espanyoles estiguin violant l'Estat de Dret per la seva actuació per respondre al desafiament sobiranista a Catalunya.





Així, ha deixat clar que confia en la justícia, tant en l'espanyola com la belga, i que aquesta és la que s'ha de pronunciar sobre l'extradició o no a Espanya de l'expresident català Carles Puigdemont i dels quatre exconsellers que es troben al país .





"No veig en que l'Estat de Dret estigui sent violat per les autoritats espanyoles. Crec més aviat que els que no respecten l'ordre constitucional espanyol estan en violació de la llei", ha assegurat Juncker.





En ser preguntat si confia en el sistema judicial espanyol després que l'expresident català hagi assegurat que no hi ha "garanties" de rebre un judici "just" a Espanya, Juncker ha deixat clar que confia en les autoritats judicials dels dos països de la Unió .





"Confio les autoritats judicials, tant en les espanyoles com les belgues", ha assegurat.





Juncker tampoc ha volgut pronunciar-se sobre si les autoritats judicials belgues han extradir Espanya a Puigdemont i els quatre exconsellers, tal com ha sol·licitat la justícia espanyola.





"No sóc responsable dels assumptes belgues", ha esgrimit.





Respecte a les crítiques al silenci de la UE a la crisi de Catalunya, Juncker ha deixat clar que "Europa ha expressat les seves conviccions, que es basen en el Tractat".





Així, ha insistit que la situació a Catalunya "no fa a Europa, perquè les solucions emanen de l'ordre constitucional i jurídic" d'Espanya.





"El que passa a Catalunya, regió espanyola que té tota la meva simpatia, no fa a Europa perquè les solucions emanen de l'ordre constitucional i jurídic interns d'Espanya", ha defensat.





"No hem respost a totes les expectatives, però la Unió es fonamenta en l'Estat de Dret, que cal respectar", ha reblat.