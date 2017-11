Metges, professors universitaris i PAS

Sóc un admirador dels metges i de la encomiable tasca que realitzen. I defensor de la sanitat pública, que funciona bastant bé, en termes generals, i això malgrat la classe política que tan malament la dirigeix.





Per fortuna, els metges són els suficientment bons professionals com per a complir el seu deure, per sobre de les imposicions i criteris polítics, partidistes i demagògics.





Em sorprèn que a Espanya un metge, amb els seus sis anys de carrera, el seu examen -autèntica oposició- de MIR i els quatre anys d'especialitat corresponent, guanyi el mateix que un bomber, qui a més d'un cos musculós, que fa les delícies de les senyores, a més de les de molts "entesos", escassament té estudis mitjans.





És cert que el bomber es juga la vida esporàdicament, però és que les nostres vides estan habitualment en mans dels metges.





Aquest menyspreu de la preparació i esforç intel·lectual que exigeix l'obtenció d'una titulació universitària evidencien el país que som.





Per raons que ignoro, la classe dirigent la té presa amb els metges. Sembla que ells són els causants de l'enfonsament de l'economia en general, i de la sanitat, en particular.





Se'ls rebaixen notablement les retribucions, mentre que a altres sectors de la societat, que vegeten tranquil·lament, com els professors universitaris, i la manca de producció científica és evident -en molts casos-, se'ls deixa en pau, en nom d'aquesta famosa autonomia universitària, que en el cas espanyol és més independència, que una altra cosa.





Són com Catalunya, volen la independència, però subvencionada.





El col·lectiu de professors universitaris s'ha vist incrementat notablement, per una altra i gràcia de disposicions transitòries de les lleis corresponents, que van permetre la creació d'una infinitat de places de catedràtics i professors titulars, absolutament innecessaris.





Les universitats públiques, cap de les quals està entre les dues-centes millors del món, són incapaços d'oferir una bona formació als seus alumnes, però no paren de crear places de funcionaris docents, malgrat que la ràtio professor / alumne és cada vegada més reduïda .





És que el govern no pensa posar a les universitats en el seu lloc, limitant l'autonomia universitària a la seva simple govern intern, però res més?





Com estableix la Constitució en el seu article 27, 10, "Es reconeix l'autonomia de les universitats, en la forma que la llei estableixi", és a dir, pot regular -i limitarse- legalment.





Al cap ia la fi som la societat els que mantenim tan inútils institucions, ancorades en ideologies passades de moda, i totalment allunyades de la realitat social.Y el mateix dic del PAS, personal d'administració i serveis.





A la Universitat de Saragossa, de la qual vaig ser docent a prop d'una dècada, tots els centres tenien funcionaris i personal laboral fent fotocòpies, amb serveis de reprografia propis, que funcionaven bastant deficientment, en general.





Doncs bé, una Facultat de nova creació, la d'Econòmiques i Empresarials, seguint criteris propis de l'economia de lliure mercat, va optar per privatitzar el servei, traient-a concurs.





No només es va reduir el nombre d'empleats públics, sinó que s'obtenien ingressos pel cànon corresponent que pagava una empresa privada. Per no parlar de que el servei funcionava millor, en ser treballadors, subjectes per tant a sancions, acomiadaments, etc., en lloc de funcionaris públics, inamovibles.





Tan difícil és reduir a la mínima expressió el PAS, i intentar privatitzar tot el que es pugui, per donar vida a la iniciativa privada, que al cap ia la fi és la que paga impostos?





Acabo aquestes reflexions manifestant el meu desacord amb l'excessiva pressió de G overn sobre els metges, i advocant pel tancament d'una part de les universitats públiques i la privatització de la majoria dels serveis que es presten en les que subsisteixin.





Cada plaça d'alumne en l'ensenyament concertat, per exemple, li costa a l'Estat el seixanta per cent del que val el mateix lloc en l'ensenyament públic.





Això es deu, en bona part, a la millor gestió de les empreses privades, reduint costos innecessaris i optimitzant els serveis, a més de la menor pressió sindical, els abusos de l'absentisme laboral - "casualment" són moltes les professors que agafen la baixa per maternitat durant el curs lectiu, o els seus companys que són baixa per depressió quan han de donar classes, recuperant "miraculosament" en el període estival, o l'efecte pervers dels triennis, que augmenta el cost de les nòmines com una gegantina bola de neu.





I, per descomptat, el professor funcionari ha de passar a la història, i ser substituït pel professor contractat laboral, que pot ser promocionat, traslladat o acomiadat amb més facilitat. O és que cal ser funcionari per fer classes de arameu o d'història antiga?