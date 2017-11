Puigdemont clama a 'The Guardian' que "està en joc la democràcia en si mateixa"

Puigdemont considera un ultratge les penes de 30 anys de presó.





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha carregat contra el sistema judicial espanyol per considerar-polititzat, i ha avisat que el Govern cessat reivindicarà que no mereix ser jutjat.





"Defensarem els nostres drets fins al final. Hi ha molt més en joc que el nostre futur personal, està en joc la democràcia en si mateixa", ha expressat l'expresident.





Ho ha explicat en un article al diari ' The Guardian' titulat 'Això no és només sobre Catalunya. És sobre la democràcia en si mateixa ', en què critica que Catalunya és l'únic territori de la Unió Europea en què s'ha dissolt el Parlament elegit a les urnes i cessat el president en exercici del càrrec.





Puigdemont censura la "brutal ofensiva judicial, l'empresonament i la criminalització" dels polítics sobiranistes, i recorda que van guanyar les eleccions amb un suport que titlla de històric -72 dels 135 escons de la cambra catalana-.





Així, també lamenta que ara els mateixos líders d'aquell triomf electoral de 2015 s'enfrontin a penes de fins a 30 anys de presó, les mateixes que per càrrecs de terrorisme o assassinat.





"Això és un ultratge colossal que tindrà serioses conseqüències", sosté.





El president català recorda que el programa electoral de JxSí incloïa la independència i la convocatòria d'unes eleccions constituents.





Per això es pregunta com és possible que una part del Govern estigui ara a la presó per aplicar un programa que "mai van ocultar".





"És per això que seguirem denunciant al món sencer les greus deficiències democràtiques que ara són evidents a Espanya", conclou Puigdemont.





VINCLES ENTRE GOVERN I JUDICATURA





Puigdemont assegura que el sistema judicials l espanyol té "serioses deficiències" com a falta d'independència i de neutralitat, i també que hi ha vincles entre la judicatura i el Govern central que són visibles per a tothom.





Alerta que els casos contra líders sobiranistes "contenen tantes irregularitats que és difícil creure que els acusats puguin comptar amb garanties formals", i conclou que seguirà defenso el dret de Catalunya a ser un Estat independent.