Obtenir un escó al Parlament equival a més de 16.000 euros de subvenció

A cada comunitat autònoma varia l'import.





Els partits o agrupacions que es presenten als propers comicis catalans del 21 de desembre tindran dret a rebre 16.191,6 euros per cada escó que aconsegueixin.





La quantitat correspon a la subvenció per les despeses electorals, la mateixa xifra que ja es va abonar a les autonòmiques de 2015.





Així figura en el reial decret del Ministeri de l'Interior que regula les subvencions a les formacions, coalicions, partits i agrupacions que es presenten a les eleccions del proper mes.





Totes les quantitats previstes per 2017 són idèntiques a les de dos anys abans i han de servir per afrontar les despeses ocasionades per concórrer a les eleccions.





A més d'una quantia per escó obtingut al Parlament, els partits tenen dret a rebre un ajut per vot aconseguit per cada candidatura que, almenys, li doni un escó; la subvenció serà de 61 cèntims per vot.





EL VALOR DE L'ESCÓ





La xifra catalana es troba per sota del que es paga per escó del Congrés o del Senat, 21.167 euros en les últimes eleccions generals de l'any passat.





També és diferent la subvenció electoral a cada comunitat autònoma.





Per exemple, en les eleccions andaluses de març de 2015, es van pagar més de 22.000 euros per escó aconseguit i gairebé 90 cèntims per vot que concedís almenys un escó.





En els comicis bascos els partits bascos tenien dret a una subvenció de 26.762 euros per escó, i en els gallecs, els aspirants van cobrar 20.889,10 euros per seient al Parlament autonòmic.





ENVIAMENT DE PROPAGANDA





Com en totes les convocatòries de comicis, la llei imposa també per les catalanes de desembre un límit de despesa electoral, que no podrà superar el resultat de multiplicar 40 cèntims d'euros pels habitants amb dret a vot de les circumscripcions on presentin candidatures.





I al marge de la subvenció per a la campanya, els partits tenen dret a una ajuda per a les despeses de l'enviament de propaganda electoral i de paperetes i sobres als domicilis dels votants.





Així cobraran 0,17 euros per cada elector d'una circumscripció, sempre que la candidatura obtingui allà un escó i aconsegueixi formar grup parlamentari.





Aquests diners queda al marge del límit electoral impost. Els beneficiaris tindran en qualsevol cas de justificar la realització efectiva d'aquesta propaganda per la qual es concedeix la subvenció.