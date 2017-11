PSOE, Podem i Ciutadans demanen explicacions a Montoro pels 'Paradise Papers'

Hisenda investigarà les filtracions.





El PSOE, Podem i Ciutadans preguntaran al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sobre la nova filtració coneguda com 'Paradise Papers' en relació a l'existència de societats en paradisos fiscals, entre d'altres, diversos polítics i artistes.





Els partits van registrar sengles peticions de compareixença del ministre després de conèixer aquesta nova filtració coordinada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) sobre societats 'offshore'.





Així, els grups demanen que el ministre doni explicacions davant la Comissió d'Hisenda del Congrés sobre les actuacions que pensa dur a terme per combatre el frau fiscal conegut en aquesta nova filtració, així com les actuacions dutes a terme fins aleshores.





El mateix ministre va assegurar dilluns que Hisenda investigarà "d'ofici" als espanyols que apareguin en la filtració per la seva possible relació amb el desviament de fons a paradisos fiscals.





Així Montoro va defensar que Espanya havia avançat "moltíssim" en la detecció de patrimoni no declarat.





FRAU FISCAL





Els socialistes també han exigit posar en marxa la subcomissió d'estudi sobre el frau fiscal, que té com a comesa l'estudi de mesures per millorar la lluita contra els paradisos fiscals i l'harmonització i coordinació tributària a nivell europeu i internacional.





La creació d'aquesta subcomissió va ser aprovada per la Comissió d'Hisenda i Funció Pública el passat 15 de febrer, amb el suport de tots els grups polítics representats en ella.





No obstant això, gairebé nou mesos després encara no s'ha constituït, ja que la Cambra té una quota limitada de subcomissions i no obre una nova fins a tancar alguna de les que té en marxa.





MÉS DE 13 MILIONS DE DOCUMENTS





La investigació dels anomenats 'Paradise Papers' es deriva de l'anàlisi de 13,4 milions de documents procedents de dos bufets d'advocats dedicats a proveir serveis 'offshore' -Appleby, fundada el Bermudes, i Asiaciti Trust, en Singapur- i els registres mercantils de 19 jurisdiccions opaques.





Entre elles Antigua i Barbuda, Aruba, Bahames, Barbados, Bermudes, Illes Caiman, però també les Illes Cook, Malta i Líban.