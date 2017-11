La Taula per la Democràcia no se suma a la vaga general a Catalunya el 8N

La vaga està convocada per la Intersidical-CSC.





La Taula per la Demoràcia, entitat de la qual formen part sindicats com CCOO. i UGT, i patronals com Pimec, Cecot, a més d'Òmnium i ANC entre més de 40 entitats socials i civils, ha decidit no sumar-se a la vaga general convocada per aquest dimecres a Catalunya per la Intersindical-CSC.









Sí que ha donat suport a aquesta vaga el sindicat USTEC-STEs, majoritari entre els docents, mentre que CGT ha deixat als seus afiliats llibertat per decidir si participen a l'atur o no.





El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ja va avançar a primera hora de la tarda que la seva organització sindical no participaria en aquesta vaga general, i el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha sostingut que es tracta d'una " vaga política i no laboral ".





"Que la gent faci el que estigui d'acord amb els seus principis polítics i de dret i el que cregui convenient. És més una vaga política que laboral", ha dit Ros.





La convocatòria de vaga està pendent que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es pronunciï sobre el recurs contenciós administratiu que la patronal Foment del Treball ha presentat per declarar il·legal l'aturada general de dimecres.





Fonts de la patronal catalana han explicat que han sol·licitat mesures cautelars prèvies a la interposició de la demanda amb l'objectiu de paralitzar la vaga, així com la declaració de responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar com a conseqüència de la seva celebració.





Per la seva banda, Pimec també ha rebutjat la vaga i ha afirmat "que hi ha altres mecanismes per canalitzar el malestar social i que no perjudiquin l'economia".