Catalunya destina 5,6 euros de cada 100 que ingressa a finançar el dèficit pressupostari

Els nivells de deute augmenten









La Generalitat va destinar 5,8 euros de cada 100 que va ingressar a finançar el dèficit pressupostari, el que la converteix en la comunitat autònoma més dependent de l'evolució del preu del diner.





Aquest percentatge suposa gairebé el triple que fa deu anys, quan es destinava gairebé un 2,1 per cent dels ingressos a pagar els interessos del deute.





Li segueixen Madrid, amb 4,1 euros per cada 100, Castella i Lleó (3,8 euros) i Balears (3,7 euros), mentre que en el costat oposat de la balança se situa Canàries, on el servei del deute tot just representa el 1,3 per cent dels ingressos públics.





Aquestes dades s'extreuen d'un informe de la Xarxa d'Investigadors en Finançament Autonòmic i Descentralització Financera d'Espanya (Rifde) que analitza les causes de l'endeutament i proposa que sigui cada regió la que tingui els seus propis objectius de dèficit en funció de les seves característiques.





Segons l'informe, la sensibilitat del deute als moviments dels tipus d'interès és essencial per mesurar la sostenibilitat de l'endeutament.





L'estudi proposa un acord entre l'Administració central i les comunitats sobre els objectius de dèficit tenint en compte les característiques dels pressupostos autonòmics, sobretot la dificultat de rebaixa a curt termini de la despesa social.