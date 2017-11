Un bitllet de 100 mil bolívars sense zeros

Nicolás Maduro mostra un nou bitllet









El Banc Central de Veneçuela ha emès el nou bitllet de 100 mil bolívars sense els zeros però amb ocellets i la cara devaluada de Simón Bolívar. Això és el súmmum del cinisme i l'engany per ocultar la gravetat de la crisi en la qual està sumit el país.





Però a més el nou bitllet es presta a l'engany i l'estafa perquè aquell que no parli espanyol no distingirà el número 100 de la xifra 100.000 fins que algú li tradueixi que el terme "mil" substitueix els tres zeros.





Nou bitllet de 100 mil bolívars









L'emissió d'aquest nou bitllet és un altre mal de cap. Des de fa 3 mesos al país no hi ha diners en efectiu i la vida s'ha fet insofrible per no haver disponibilitat de diners sovint ni per agafar un taxi o un autobús. Els caixers automàtics en general estan buits.





Els preus pugen cada dia per l'escassetat i el desproveïment. Ja va començar la hiperinflació amb la primera taxa de 50% registrada a l'octubre. És una carrera galopant indetenible que pot arribar a 1.200% al tancament de 2017 ja 2.300% l'any que, segons les projeccions d'economistes i el Fons Monetari Internacional.





Mai abans la moneda nacional s'havia devaluat a tant. El bolívar sempre va ser una moneda dura i fort fins que el chavisme la va polvoritzar. Aquest és el llegat que ha deixat el difunt cabdill militar després de 18 anys de calamitats i rapinya dels fons públics perquè el seu hereu acabés de trencar i arruïnar el país.