Puigdemont: "Tot això acabarà en els tribunals internacionals"

Carles Puigdemont i la periodista Mònica Terribas / CCMA









Carles Puigdemón t, ha assegurat que la causa oberta contra el seu Govern cessat arran del procés independentista acabarà davant instàncies judicials internacionals: "Que ningú tingui cap dubte: tot això acabarà en els tribunals internacionals perquè tenim tot el dret d'anar i anirem".





"No serà la primera vegada que Espanya passi vergonya en els tribunals internacionals, ja els va passar per les tortures del 92 i va ser condemnat", ha comparat en una entrevista emesa aquest dimarts a Catalunya Ràdio.





Puigdemont, que es troba a Brussel·les al costat de quatre dels seus consellers cessats, ha defensat la seva presència a Bèlgica per aconseguir repercussió a l'exterior i "anar amb èxit a tots els tribunals internacionals que calgui".





"El que seria inexplicable és que haguéssim desaparegut" i fugit a un parador desconegut, ha afirmat, pel que ha insistit que el seu Govern cessat, que considera el legítim de Catalunya, treballi des de la capital europea.





Ha justificat el viatge de part del Govern cessat arran de la causa oberta a l'Audiència Nacional per la querella de la Fiscalia General de l'Estat, un procés que veu desproporcionat: "Estem davant d'un Estat que ha embogit, que no té autocontrol ni límit ".





Entrevista a Puigdemont i quatre consellers a Brussel·les









Per la seva banda, l'exconseller de Salut Toni Comín, ha confiat que s'acabi creant "un pacte de reciprocitat" entre el Govern cessat i la ciutadania catalana perquè el sacrifici sigui mutu amb la finalitat de defensar la república; sempre, pacíficament.





Comín ha dit que els membres del seu executiu han demostrat que van emprendre els seus objectius per defensar-los "al preu que fos".





Està convençut que ara els catalans "si entenen que l'únic camí per seguir avançant és que ells facin sacrificis majors que els que han estat fent fins ara, els faran", per responsabilitat i reciprocitat.





Per a ell, "no seria normal que els ciutadans acceptessin que els consellers que estan a la presó estiguin a la presó i en canvi no estiguessin disposats a fer segons quins esforços".





Ha considerat indiscutibles els esforços populars fets fins avui per la independència, encara que des d'ara aquests esforços i sacrificis han de ser "diferents", encara que sempre pacífics.





"Si volem seguir avançant, serà amb una condició: que els ciutadans hauran d'estar disposats a realitzar esforços encara majors", ha insistit.