Rufián & Fachín dos bufons a la cort d'ERC

Albano Dante en una de les primeres rodes de premsa.





Els partits polítics han de inventar-se qualsevol cosa per aconseguir vots en aquells col·lectius que no solen votar-los. Per això, no dubten a escodrinyar personatges que es prestin al joc a canvi d'un bon salari que ni en somnis havia imaginat.





ERC, amb poc predicament en els col·lectius castellanoparlants, va tenir la idea de fitxar un xarnego, fill d'andalusos, però amb menys gràcia que un suec ballant sevillanes. L'elegit no era altre que Rufián, l'reconvertit a l'independentisme per necessitat. Un provocador, mancat de cultura i sobrat de idiotesa, i xuleria. Això sí, poc treballador però molt mediàtic. ¿Se li coneix alguna proposta al Congrés dels Diputats?. Els únics mèrits reconeguts a l'hemicicle són les seves provocacions, exabruptes i la manca d'intel·ligència, en les seves actuacions. Tot un exemplar, no precisament polític. Però a ERC, li està servint com bufó, de la cort. Encara vots pocs li ha portat, perquè entre els altres catalans, el que produeix és urticària crònica i angúnia.





Ara, Fachín el de Podem, el qual denuncia els dirigents de Madrid, es marxa- cinc minuts abans que el facin fora -, quan tenen lligat per a ell i el seu grup de seguidors, als quals ha protegit utilitzant-los, la seva possible entrada en la llista d'ERC, encara que ell ho nega. Ell que és un demòcrata a temps parcial, que no consulta a les seves bases dels temes, com marca els estatuts, sinó que va a la seva sense importar-les seves bases ni càrrecs electes, ara és el gran demòcrata. És el demòcrata de boca i mediàtic, perquè moltes de les seves decisions, les dels equips que forma, els afiliats s'assabenten pels mitjans de comunicació.





Fa uns dies, el demòcrata va reunir a les bases en una assemblea, -prèvia declaració als mitjans de comunicació -, per parlar de la situació. Va limitar les intervencions dels assistents i quan portaven tot just dues hores de reunió va marxar dient que havia d'anar a TV3 perquè li anaven fer una entrevista al 3/24. La mateixa era a les 23 hores. O sigui va marxar 3 hores abans, ¿per què ?. Els presents encara s'ho continuen preguntant. Aquest és Fachín, un autoritari que li sobra fatxenderia i li falta diàleg i democràcia que el tant denúncia.





Fachín ha marxat quan ja tenia resolt el seu futur polític, que passarà més per ERC, i no tant per la CUP que és un partit assembleari, i com s'ha pogut comprovar durant tot aquest temps, això que siguin les bases qui triïn, no li agrada gens ni mica.





Fachín li ha pres el pèl als seus companys i als votants de Podem, perquè ara, s'ha tornat independentista per molt que digui públicament que no ho és. Només cal recordar la seva última intervenció al Parlament, en què va suplir Puigdemont, defensant la votació per declarar la independència, atacant als partits constitucionalistes. Intervenció que va ser llargament aplaudida per la bancada independentista. Havia de rematar la feina que venia fent des de fa ja algun temps. El sí que és un traïdor a la ideologia del seu partit, els seus companys i els seus votants.





Ara, amb l'operació Fachín, ERC ja tenen dos bufons mediàtics que animem el galliner, perquè una altra cosa, com han demostrat no tenen. La fi justifica els mitjans, pensaran el duo còmic Rufián & Fachín, una parella amb recorregut molt curt. "Quan es menteix no només s'amaga la veritat, també la covardia".





Molts s'estan preguntant ara ¿perquè va servir el sopar de Pablo Iglesias amb Oriol Junqueras a la casa del celestino Roure ?. Bé li ha fet la pirula ERC a Podem i el seu líder Pablo Iglesias. El dolent de l'assumpte és que Fachín ha quedat com un màrtir, quan la veritat és que és un botxí.