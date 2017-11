Gas Natural Fenosa guanya 793 milions fins al setembre

Gas Natural Fenosa guanya 793 milions









Gas Natural Fenosa va obtenir un benefici net de 793 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, fet que representa una caiguda del 14,7% respecte al mateix període de l'exercici passat, ha informat la companyia.





No obstant això, l'energètica presidida per Isidre Fainé ha assenyalat que manté la seva previsió de benefici net anual d'entre 1.300 i 1.400 milions d'euros per a aquest any, subjecte això sí al calendari de tancament de la venda d'operacions a Itàlia que va acordar el passat mes de octubre amb 2i Rete Gas i Edison per un import total de 1.020 milions d'euros, que li generarà unes plusvàlues netes d'uns 190 milions d'euros.





El resultat brut d'explotació (Ebitda) de Gas Natural Fenosa a tancament de setembre es va situar en els 3.140 milions d'euros, fet que suposa una caiguda del 12,3% respecte al període gener-setembre de 2016.





Els resultats del grup es van veure llastats pel negoci d'electricitat a Espanya, l'evolució s'ha vist condicionada pels factors climatològics, amb una elevada contracció de la producció hidràulica, que va caure un 72,4%, i per l'impacte dels desastres naturals, principalment a Xile i Mèxic.





El negoci de distribució de gas va aportar el 42,8% de l'Ebitda total consolidat, la distribució d'electricitat un 25,9%, l'activitat de gas un 17,4% i l'activitat d'electricitat un 15,2%.





Així, l'Ebitda de les activitats internacionals del grup va representar el 50% del total consolidat, davant el 45,2% en el mateix període de l'any anterior.





Pel que fa a les inversions, la xifra total entre gener i setembre va ascendir a 1.134 milions d'euros, destinant-se el 38,7% d'elles a l'activitat de distribució d'electricitat i el 32,9% a la distribució de gas.





Per àmbit geogràfic, les inversions a l'exterior del grup van representar el 61% del total, mentre que a Espanya van baixar la seva contribució al 39%.





El 30 de setembre, el deute financer net del grup arribava als 15.723.000 d'euros i situava la seva ràtio d'endeutament en el 46,5%, lleugerament inferior al del 2016, que se situava en el 46,9%. El 93,3% d'aquest deute financer net té venciment igual o posterior a l'any 2019, i la vida mitjana del deute net se situa en 5,5 anys.





A més, a principis d'agost, la companyia va acordar la venda del 20% del negoci de distribució de gas a Espanya a un consorci format per Allianz i CPPIB per 1.500 milions d'euros, una operació que al tractar-se d'una transmissió sense pèrdua de control, es manté la seva integració global en el consolidat, estimant-se un impacte positiu en reserves per 1.040 milions d'euros. S'espera que la transacció es completi abans del 31 de gener de 2018 un cop s'obtinguin les corresponents autoritzacions.





D'altra banda, l'energètica va augmentar el pes de les energies renovables en el seu 'mix' amb adjudicacions de més de 900 megawatts (MW) d'eòlica i fotovoltaica, que suposaran una inversió agregada d'uns 900 milions d'euros, dels quals aproximadament 500 estan previstos per a 2018.





DIVIDEND





Així mateix, la companyia ha destacat que manté el seu compromís de remuneració d'un euro per acció. La proposta de remuneració a l'accionista, aprovada per la junta general d'accionistes el passat 20 d'abril, va suposar destinar 1.001 milions d'euros a dividends, el mateix import que l'any anterior.





El consell d'administració va aprovar el dividend a compte de l'exercici 2017, de 0,330 euros per acció, que va ser pagat íntegrament en efectiu el passat 27 de setembre.