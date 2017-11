Pimec s'oposa a la vaga general del 8 de novembre

La patronal de petites i mitjanes empreses s'oposa a la vaga general del 8 de novembre









La patronal de petites i mitjanes empreses Pimec considera que la vaga general convocada pel sindicat Intersindical-CSC per al pròxim dimecres, 8 de novembre, no és el mecanisme adequat per canalitzar el malestar social davant l’actual situació política.





L’entitat entén que aquesta convocatòria de vaga no respon a cap conflicte entre empresa i treballador, segons ha explicat en un comunicat.





Pimec remarca que no està d’acord en el fet que s’instrumentalitzi el concepte de vaga general per motius aliens als laborals.





La patronal comparteix el malestar social davant l’actual conflicte polític i reitera la seva denúncia contra les recents i "desproporcionades" decisions judicials de l’Audiència Nacional.





Tot i això, considera que existeixen altres vies de mobilització que no perjudiquin més l’economia, el teixit empresarial i l’ocupació i, per tant, aquelles que afectin directament la jornada laboral haurien de ser pactades entre empresa i treballadors.





EMPRESARIS D'ACEDE





L’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris també ha rebutjat la convocatòria de vaga i, segons ha afirmat en una nota informativa, "és conscient del sentiment d’incertesa social" per les "desproporcionades" decisions judicials de l’Audiència Nacional, però veu "una acció inadequada" la mobilització del 8 de novembre.





Des d'ACEDE es considera que la convocatòria del 8 de novembre no respon a cap conflicte entre el col·lectiu empresarial i classe treballadora, per tant, no pot donar suport a una iniciativa que intenta utilitzar el concepte de vaga general per a motius aliens als laborals.





L’Associació mostra el seu sentiment de malestar davant l’actual conflicte polític i la preocupació de la ciutadania, i considera que s’han de cercar altres vies de mobilització que evitin el perjudici tant el teixit empresarial, com de l’atur i l’economia.





No són els únics que s'han desmarcat d'aquesta convocatòria de vaga, ja que també Catalunya en Comú ha considerat que es tracta d'una vaga no inclusiva, els sindicats UGT i Comissions Obreres han remarcat que es tracata d'una mobilització més política que econòmica, i la Taula per la Democràcia també l'ha rebutjada.