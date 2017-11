Les normes de l'Eurocambra limiten que Puigdemont accedeixi a la seva seu

Carles Puigdemont roman a Bèlgica









Les normes sobre privilegis i immunitats de les institucions europees estableixen que el Parlament Europeu és un lloc "inviolable" al qual la policia belga no podria accedir lliurement si cal, el que limita les possibilitats que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pogués accedir a la seva seu si ho desitgés.





El jutge d'instrucció que va prendre declaració a Puigdemont i als quatre exconsellers que l'acompanyen a Brussel·les va dictar per a ells diumenge passat llibertat amb condicions per a tots ells, inclosa la prohibició de sortir del territori belga si no és amb autorització prèvia del jutge.





"Si el jutge ha prohibit a Puigdemont sortir de Bèlgica per estar permanentment a disposició de la Justícia belga és el jutge qui ha d'autoritzar-lo o no a accedir a un edifici en el qual aquesta situació es modifica", han aclarit les fonts consultades.





És el protocol sobre privilegis i immunitats de les institucions el que s'aplicaria en aquest cas, perquè si la Policia necessités accedir a la seu de l'Eurocambra per, per exemple, detenir algú o portar-lo davant del jutge, els agents no podrien accedir al edifici si no és amb permís previ del president de la institució, Antonio Tajani.





Aquestes regles haguessin complicat, per exemple, que Puigdemont participés en l'acte al qual està anunciada l'assistència de 200 alcaldes catalans aquest dimarts a Brussel·les per mostrar el seu suport al procés independentista i denunciar la "persecució judicial i ideològica que pateixen els representants del Govern i el poble català ".





L'esdeveniment estava previst que se celebrés en una sala del Parlament Europeu que havia estat reservada prèviament per l'eurodiputat de PDeCAT Ramon Tremosa per a les 19:00 hores d'aquest dimarts, però que finalment tindrà lloc al Palau de Belles Arts de Brussel·les (BOZAR ), espai cultural on es programen nombrosos esdeveniments.





Des de l'equip de Tremosa neguen que es comptarà amb la participació de Puigdemont i atribueixen el canvi de seu d'últim moment a "problemes logístics" amb l'organització de la trobada dins de l'Eurocambra.





En l'Eurocambra és habitual que es programin actes amb més de 250 persones de manera que la organització logística no seria un problema, ja que la sala havia estat reservada amb anterioritat per Tremosa en nom del grup al qual pertany, els Liberals europeus (ALDE) , en el qual també està integrat Ciutadans.





Fonts europarlamentàries afegeixen que en cap moment la institució va contactar amb els organitzadors per frenar la celebració de l'acte i apunten a una decisió del grup dels Liberals europeus.





De fet, Ciutadans ha informat que va intercedir dins el grup liberal per traslladar la "inconveniència" que un acte de suport al desafiament independentista tingués lloc a l'Eurocambra, ja que seria "instrumentalitzar" la institució europea en contra de la "essència" de la UE i del respecte a la integritat territorial i l'ordre constitucional d'un Estat membre.





"Els separatistes han hagut d'anul·lar l'acte que anaven a fer al Parlament en ser contradictori amb els objectius de la UE", ha declarat l'eurodiputat de Ciutadans i vicepresident d'ALDE, Javier Nart.

"Això confirma una vegada més la solitud del separatisme català en general, i de l'eurodiputat Tremosa en particular, ja que en el Parlament Europeu no hi ha cabuda per a les veus del separatisme, sinó per a les de la unitat europea", ha tancat.