Cremen 25 vehicles i 21 contenidors en menys d'una hora a Sabadell

25 vehicles i 21 contenidors cremats en una nit a Sabadell









Un total de 25 vehicles i 21 contenidors s'han cremat la matinada d'aquest dimarts a Sabadell en diversos punts del nord de la ciutat i en un interval de temps inferior a una hora.





Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el primer avís s'ha rebut a les 03.02 hores al carrer Fra Batlle 24, on s'han calcinat tres contenidors i han quedat afectats parcialment quatre vehicles, així com una instal·lació d'aigua i electricitat d'una façana, per la qual cosa s'han mobilitzat dues dotacions del cos.





A les 03.13 hores, a la cruïlla dels carrers Vila de Cinca i Canonge Joncar, s'ha repetit el mateix acte amb semblant resultat i tres minuts després, al carrer Agnès Armengol 37, s'han cremat cinc contenidors que ha afectat parcialment quatre turismes, a més de la porta d'un local i la instal·lació elèctrica d'un habitatge, i en tots dos casos ha intervingut una dotació dels Bombers.





A les 23/03 hores, en dos punts del carrer Castellar del Vallès: al número 229, cinc contenidors i quatre cotxes afectats, i en el 200, cinc contenidors i nou vehicles, amb la intervenció de tres dotacions dels Bombers.





Finalment, a les 03.58 hores s'ha registrat la crema d'un vehicle al carrer Pi i Margall, el que ha obligat a mobilitzar una dotació dels Bombers per extingir el foc.