Identifiquen un mecanisme d'activació d'un càncer infantil en teixits tous

Grup de recerca del VHIR









Científics de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) de Barcelona han identificat un dels mecanismes que promouen l'oncogenicitat en el rabdomiosarcoma, un tipus de càncer infantil responsable del 8% de casos i que es dóna en teixits tous.





L'estudi, publicat a 'British Journal of Cancer', ha descobert el mecanisme que fa que la via de senyalització Hedgehog --formada per proteïnes dins les cèl·lules que indueixen a aquestes a proliferar, i està descontrolada en càncer-- està fortament activada en aquests tumors, tot i que no presenten mutacions directes en la majoria dels casos.





El grup de Recerca Traslacional en el Càncer de la Infància i l'Adolescència del VHIR ha registrat concretament una elevada presència de dos lligands --proteínas externes a la cèl·lula que interaccionen amb un receptor que està a la membrana i fan que s'activi la via- -.





DIANA TERAPÈUTICA





En concret, es tracta dels lligands 'Indian Hedgehog' i 'Desert Hedgehog', i han demostrat que tenen un paper fonamental en l'activació oncogènica dels rabdomiosarcomes infantils, ha explicat l'investigador principal del grup, Josep Roma.





Els investigadors van implantar línies cel·lulars de tumors de rabdomiosarcomes de pacients en ratolins i van observar que quan les cèl·lules no tenen els lligands, els tumors no podien créixer o el seu creixement era molt limitat: "Inhibir la interacció entre el lligand i el seu receptor podria ser una bona diana terapèutica ", segons Roma.





Aquest treball, en què també ha participat l'Institut d'Investigació Sanitària Incliva, es podria aplicar a altres tipus de càncer --com el de pàncrees, ovari i colorrectal-- i permetrà oferir alternatives a mig termini per als pacients que no responen a les teràpies actuals.





El mateix grup d'investigadors va descobrir el 2011 la implicació d'una altra via de senyalització en els rabdomiosarcomes, la via Notch, i una de les línies de treball que tenen en marxa consisteix a aconseguir la doble inhibició farmacològica de les dues vies, Notch i Hedgehog, ha explicat Roma.